Marrone retoma shows após cirurgia e desabafa sobre fase difícil - Reprodução / Instagram

Marrone retoma shows após cirurgia e desabafa sobre fase difícilReprodução / Instagram

Publicado 15/04/2026 12:54

Rio - Após um período de afastamento para cuidar da saúde, Marrone retomou a agenda de shows e falou sobre o momento delicado que enfrentou nas últimas semanas. O cantor, que passou por uma cirurgia não detalhada, voltou aos palcos no último sábado (11), em apresentação realizada em São Paulo, ao lado de Bruno.



A próxima parada da dupla já tem data marcada: a Expolondrina, que acontece nesta quinta-feira (16) e integra o Circuito Sertanejo. O retorno marca o fim de um hiato de quase um mês longe do público, período em que Marrone cancelou compromissos em cidades como Colorado (PR), Parobé (RS), Planaltina de Goiás (GO), Campinas (SP) e Palmas (TO).



Nas redes sociais, o artista fez questão de conversar com os fãs e agradeceu o apoio recebido durante a recuperação. "Estou bem com a vida, graças a Deus, estou muito bem. Tive uns momentos, umas fases muito difícil que eu passei (sic). Mas o sofrimento vem para fazer a gente crescer, aprender a ter gratidão na vida com Deus e com tudo. E é isso, e dizer que, graças a Deus, estou muito feliz trabalhando agora. Além de eu fazer meus shows, tem meus negócios bem particular. Vamos trabalhar, moçada, vamos trabalhar, senão o negócio não vai. E, galera, um beijo. Amo vocês. Estou daqui", declarou.