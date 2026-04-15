Ex-BBB Mari Gonzalez nos stories do Instagram - Reprodução de vídeo

Ex-BBB Mari Gonzalez nos stories do InstagramReprodução de vídeo

Publicado 15/04/2026 13:18 | Atualizado 15/04/2026 13:21

Rio - Mari Gonzalez falou, através do Instagram Stories, sobre o relacionamento à distância com o cantor Pipo Marques e a cobrança que recebe dos fãs em relação às publicações do casal em seu perfil na rede social. A influenciadora digital e ex-BBB, então, refletiu sobre a individualidade dos dois, apesar deles viverem um romance, e reafirmou o romance entre eles.

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"Nós temos um relacionamento, moramos em cidades diferentes, cada um tem a sua vida, seu trabalho, seus compromissos, sua individualidade. Então, nem sempre é possível estar junto presencial, mas isso não significa que estamos brigados ou que terminamos", afirmou.



Ela ainda comentou a necessidade de conversar com os seguidores sobre as aparências nas redes sociais. "Eu achei isso muito interessante porque, às vezes, se tem uma imagem de que relacionamento é estar junto, presencial, o tempo todo. Quando se é possível, tudo bem. Mas quando não, isso também não quer dizer que não 'está bem'", relatou.



Finalizando o papo, Mari esclareceu: "Eu sei que existe uma preocupação, um carinho, curiosidade também e achei interessante a gente trocar sobre esse assunto".