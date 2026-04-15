Luana Piovani protagoniza audiossérie "Nem te Conto" - Reprodução/Instagram

Luana Piovani protagoniza audiossérie "Nem te Conto"Reprodução/Instagram

Publicado 15/04/2026 16:29

Rio - Luana Piovani vai apresentar a audiossérie exclusiva da Audible “Nem te Conto”, que tem estimativa de lançamento para 28 de abril deste ano. Com seis episódios, a obra se desdobra a partir do relato autobiográfico e da análise sociológica para entender e desconstruir o que é uma fofoca, um boato e suas relações com a indústria midiática.



A atriz e apresentadora narra os episódios, refletindo acerca de sua própria trajetória como figura pública, e sobre a vida das celebridades. O programa conta com participações de Erika Hilton, Cleo, Carol Marra, e entre outros. “Fofocar é um impulso de fábrica. A gente nasce fofoqueiro, depois é que aprende a ter filtro", Piovani provoca.