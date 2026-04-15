Luana Piovani protagoniza audiossérie "Nem te Conto"Reprodução/Instagram
A atriz e apresentadora narra os episódios, refletindo acerca de sua própria trajetória como figura pública, e sobre a vida das celebridades. O programa conta com participações de Erika Hilton, Cleo, Carol Marra, e entre outros. “Fofocar é um impulso de fábrica. A gente nasce fofoqueiro, depois é que aprende a ter filtro", Piovani provoca.
Em “Nem te Conto”, Luana Piovani aborda a fofoca relacionando aos mais variados assuntos e à sua vida pessoal, como relacionamentos, família, economia, política e amizades. O programa tem a proposta de naturalizar a fofoca, como algo normal do convívio social.
A audiossérie conta com a produção da Farra, e direção de André Brandt. O roteiro, pesquisa e edição de texto, tiveram o trabalho de Carol Pires e Mari Faria, que auxiliaram Luana Piovani.
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