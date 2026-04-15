Neymar se declara a Bruna Biancardi - Reprodução / Instagram

Neymar se declara a Bruna BiancardiReprodução / Instagram

Publicado 15/04/2026 14:57

Rio - Neymar usou as redes sociais nesta quarta-feira (15) para celebrar o aniversário de Bruna Biancardi com uma declaração de carinho. Na mensagem, o jogador destacou o papel da influenciadora como mãe e parceira.

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“Que seja um ciclo repleto de muita felicidade! Nós que estamos de perto sabemos o quão Deus foi especial em te colocar em nossas vidas! E lembre-se sempre da super, hiper, mega mamãe que você é! Eu amo você!”, escreveu Neymar.Além do texto, o atleta compartilhou um registro da aniversariante ao lado das filhas do casal. Na imagem, Bruna aparece sorridente, com óculos de sol, enquanto segura a caçula, Mel. Já Mavie surge ao lado da mãe, com uma fantasia de Branca de Neve.Neymar e Bruna são pais de Mavie, de 2 anos, e Mel, de 9 meses. O jogador também é pai de Davi Lucca, de 14 anos, filho de seu relacionamento com Carol Dantas, e de Helena, de 1 ano, fruto de um affair com Amanda Kimberlly.O relacionamento entre Neymar e Bruna tem histórico de idas e vindas desde 2021. O casal assumiu publicamente o namoro em janeiro de 2022 e, anos depois, oficializou a união no papel, conforme revelou a própria influenciadora em 2025.