'Avatar: A Lenda de Aang' é vazado no X Reprodução/Instagram
Novo filme de 'Avatar' tem cenas vazadas
Continuação da série animada foi publicada no X, antigo Twitter
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Cena foi exibida no capítulo desta quarta-feira (15)
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