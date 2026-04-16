'Avatar: A Lenda de Aang' é vazado no X - Reprodução/Instagram

'Avatar: A Lenda de Aang' é vazado no X Reprodução/Instagram

Publicado 16/04/2026 11:59 | Atualizado 16/04/2026 12:06

Rio - O novo longa-metragem "Avatar: A Lenda de Aang" sofreu um suposto vazamento de suas cenas. O usuário ImStillDissin do X (antigo Twitter) em postagem, agora apagada, afirmou que a Nickelodeon havia "acidentalmente" compartilhado com ele o filme completo por e-mail, mostrando um clipe como prova. No dia seguinte, o longa completo teria sido publicado na plataforma 4Chan.

Julia Schoel, uma das animadoras do filme vazado, relatou em perfil o sentimento de desrespeito com o seu trabalho e dos colegas diante da situação. "Trabalhamos no filme do Aang por anos com a expectativa de que iríamos celebrar todo o nosso trabalho árduo nos cinemas… só para ver pessoas vazarem o filme de forma desleixada e compartilharem nossos takes no Twitter como se fossem doces", discorreu a artista.

Schoel também comentou a situação. "Não gosto de ver as pessoas usando a péssima decisão da Paramount de tirar o filme dos cinemas para justificar o vazamento. Entendo totalmente que as pessoas não queiram pagar/apoiar o Paramount Plus, mas piratear o filme após o seu lançamento teria sido pelo menos melhor do que isso. Isso é incrivelmente desrespeitoso com todo o trabalho duro que os artistas colocaram".

A continuação da série animada teria inicialmente previsão de estreia para os cinemas, mas foi redirecionada para um lançamento por meio do streaming na Paramount+ depois da aquisição do estúdio pela Skydance Media. A decisão causou polêmica e recebeu críticas por parte dos fãs nas redes sociais.

O longa tinha previsão de estreia para o dia 9 de outubro deste ano. A Paramount iniciou uma investigação acerca do vazamento e trechos do filme ainda estão sendo retirados do X.

