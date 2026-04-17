Edição do ’BBB 26’, comandada por Tadeu, terá homenagem a Oscar Schmidt Reprodução/Instagram

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Rio - A TV Globo confirmou que Tadeu Schmidt estará no comando do "BBB 26" na noite desta sexta-feira (17) após o falecimento do irmão, Oscar Schmidt. O ex-jogador de basquete sentiu um mal-estar nesta manhã e foi encaminhado às pressas para o hospital onde recebeu atendimento médico, mas não resistiu. 
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"Tadeu Schmidt apresenta o programa desta sexta-feira. O apresentador abre o programa de hoje com uma homenagem ao irmão, Oscar Schmidt", informou a emissora. 
Mais cedo, o jornalista usou as redes sociais para se manifestar sobre a morte do familiar. "Meu maior ídolo! Minha maior referência! Maior exemplo de dedicação e amor à profissão! Que história incrível você escreveu, meu irmão! Descanse em paz", disse ele. 
Lenda do Basquete 
Oscar Schmidt foi detentor do recorde de maior pontuador da história do basquete, com 49.703 pontos, até 2024, quando foi superado por LeBron James. Além disso, possui o recorde de mais pontos na história dos Jogos Olímpicos, com 1.093.
Pela seleção brasileira, o momento mais emblemático foi a conquista do ouro dos Jogos Pan-Americanos de 1987, em Indianápolis. Na época, liderou o Brasil na vitória por 120 a 115 sobre os Estados Unidos, marcando a primeira derrota dos norte-americanos em casa na história da competição. 
Durante a carreira, Oscar Schmidt defendeu clubes como Palmeiras, Sírio, Corinthians e Flamengo, onde ele se aposentou do basquete, em 2003. Ele conquistou títulos como o Campeonato Brasileiro com Palmeiras em 1977 e Corinthians em 1996, além do Mundial com o Sírio em 1979 e o Carioca com o Flamengo em 1999 e 2002.