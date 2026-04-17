Edição do ’BBB 26’, comandada por Tadeu, terá homenagem a Oscar Schmidt - Reprodução/Instagram

Edição do ’BBB 26’, comandada por Tadeu, terá homenagem a Oscar Schmidt Reprodução/Instagram

Publicado 17/04/2026 19:59

Rio - A TV Globo confirmou que Tadeu Schmidt estará no comando do "BBB 26" na noite desta sexta-feira (17) após o falecimento do irmão, Oscar Schmidt . O ex-jogador de basquete sentiu um mal-estar nesta manhã e foi encaminhado às pressas para o hospital onde recebeu atendimento médico, mas não resistiu.

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"Tadeu Schmidt apresenta o programa desta sexta-feira. O apresentador abre o programa de hoje com uma homenagem ao irmão, Oscar Schmidt", informou a emissora.

Lenda do Basquete



Oscar Schmidt foi detentor do recorde de maior pontuador da história do basquete, com 49.703 pontos, até 2024, quando foi superado por LeBron James . Além disso, possui o recorde de mais pontos na história dos Jogos Olímpicos, com 1.093.

Pela seleção brasileira, o momento mais emblemático foi a conquista do ouro dos Jogos Pan-Americanos de 1987, em Indianápolis. Na época, liderou o Brasil na vitória por 120 a 115 sobre os Estados Unidos, marcando a primeira derrota dos norte-americanos em casa na história da competição.

Durante a carreira, Oscar Schmidt defendeu clubes como Palmeiras, Sírio, Corinthians e Flamengo, onde ele se aposentou do basquete, em 2003. Ele conquistou títulos como o Campeonato Brasileiro com Palmeiras em 1977 e Corinthians em 1996, além do Mundial com o Sírio em 1979 e o Carioca com o Flamengo em 1999 e 2002.