Oscar Schmidt entrou para o Hall da Fama do basquete em 2013 - Divulgação/Oscar Schmidt

Oscar Schmidt entrou para o Hall da Fama do basquete em 2013Divulgação/Oscar Schmidt

Publicado 17/04/2026 16:53

Rio - Lenda do basquete, Oscar Schmidt morreu nesta sexta-feira (17), aos 68 anos. Segundo a Prefeitura de Santana de Parnaíba, o Mão Santa, como era conhecido, foi encaminhado "ao Hospital e Maternidade Municipal Santa Ana (HMSA) pelo Serviço de Resgate, já em parada cardiorrespiratória (PCR), chegando à unidade sem vida".

Oscar Schmidt foi detentor do recorde de maior pontuador da história do basquete, com 49.703 pontos, até 2024, quando foi superado por LeBron James. Além disso, possui o recorde de mais pontos na história dos Jogos Olímpicos, com 1.093.

Pela seleção brasileira, o momento mais emblemático foi a conquista do ouro dos Jogos Pan-Americanos de 1987, em Indianápolis. Na época, liderou o Brasil na vitória por 120 a 115 sobre os Estados Unidos, marcando a primeira derrota dos norte-americanos em casa na história da competição.

Na década de 1980, Oscar Schmidt recusou um convite da NBA para participar do recrutamento. O Mão Santa fez testes, mas uma regra que impedia de disputar jogos da seleção brasileira mudou a sua decisão. Em 2013, ele entrou para o Hall da Fama do basquete dos Estados Unidos. Alguns anos depois, em 2017, ele foi convidado para participar do Jogo das Estrelas e foi homenageado.

Durante a carreira, Oscar Schmidt defendeu clubes como Palmeiras, Sírio, Corinthians e Flamengo, onde ele se aposentou do basquete, em 2003. Ele conquistou títulos como o Campeonato Brasileiro com Palmeiras em 1977 e Corinthians em 1996, além do Mundial com o Sírio em 1979 e o Carioca com o Flamengo em 1999 e 2002.

Nota oficial:

"É com profundo pesar que comunicamos o falecimento de Oscar Schmidt, um dos maiores nomes da história do basquete mundial e uma figura de imenso significado humano e esportivo.



Ao longo de mais de 15 anos, Oscar enfrentou com coragem, dignidade e resiliência a sua batalha contra um tumor cerebral, mantendo-se como exemplo de determinação, generosidade e amor à vida.



Reconhecido por sua trajetória brilhante dentro das quadras e por sua personalidade marcante fora delas, Oscar deixa um legado que transcende o esporte e inspira gerações de atletas e admiradores no Brasil e no mundo.



A despedida se dará de forma reservada, restrita aos familiares, em respeito ao desejo da família por um momento íntimo de recolhimento.



Os familiares agradecem, sensibilizados, todas as manifestações de carinho, respeito e solidariedade recebidas, e solicitam a compreensão de todos quanto à necessidade de privacidade neste momento de luto.



Seu legado permanecerá vivo na memória coletiva e na história do esporte, assim como no coração de todos que foram tocados por sua trajetória."