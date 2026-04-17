Oscar Schmidt jogou o Jogo das Estrelas da NBA em 2017 - Jonathan Bachman / AFP

Oscar Schmidt jogou o Jogo das Estrelas da NBA em 2017Jonathan Bachman / AFP

Publicado 17/04/2026 17:20 | Atualizado 17/04/2026 19:42

Rio - Maior liga de basquete do mundo, a NBA não teve a honra de acompanhar de perto o talento de Oscar Schmidt, que morreu nesta sexta-feira (17). Em 1984, o Mão Santa chegou a participar do recrutamento de jogadores, mas recusou o convite do New Jersey Nets, que atualmente se chama Brooklyn Nets.

O motivo da recusa de Oscar Schmidt era uma regra da FIBA, que proibia jogadores da liga americana de atuar pela seleção nacional. Caso aceitasse o convite, Oscar Schmidt não poderia defender o Brasil. Fiel à seleção brasileira, o Mão Santa recusou a proposta.

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O recrutamento de jogadores de 1984 é considerado um dos maiores de todos os tempos. Na época, jovens como Hakeen Olajuwon, Michael Jordan, Charles Barkley e John Stockton foram selecionados e estrearam na NBA. Oscar Schmidt foi selecionado na 131ª colocação — o que também gerou um incômodo. O recrutamento de jogadores de 1984 é considerado um dos maiores de todos os tempos. Na época, jovens como Hakeen Olajuwon, Michael Jordan, Charles Barkley e John Stockton foram selecionados e estrearam na NBA. Oscar Schmidt foi selecionado na 131ª colocação — o que também gerou um incômodo.

Mesmo sem jogar na NBA, Oscar Schmidt conseguiu ter o reconhecimento dos próprios americanos e entrou para o Hall da Fama do basquete, em 2013. Um dos motivos foi a vitória do Brasil sobre os Estados Unidos por 120 a 115, nos Jogos Pan-Americanos de 1987, em Indianápolis.

Em 2017, Oscar Schmidt foi convidado para participar do Jogo das Estrelas da NBA. O Mão Santa participou do Jogo das Celebridades e deixou a sua marca. Antes do jogo, ele recebeu uma homenagem do Brooklyn Nets, que deu uma camisa com nome e o número 14.