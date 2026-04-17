Pedro Henrique é o novo reforço do Flamengo - Divulgação

Pedro Henrique é o novo reforço do FlamengoDivulgação

Publicado 17/04/2026 18:15

Rio - O Flamengo oficializou nesta sexta-feira (17) a contratação de Pedro Henrique, joia do Paysandu. O volante de 18 anos chega ao clube por cerca de R$ 3,04 milhões, com contrato de três temporadas. A equipe paraense manterá 7% dos direitos econômicos do atleta para uma possível venda futura.





O volante integrará o elenco sub-20 do Rubro-Negro, mas permanecerá no Papão até o fim da temporada. O jogador disputará a Copa do Brasil e a Série C do Campeonato Brasileiro. Leia mais: Lenda do basquete, Oscar Schmidt tinha relação especial com o Flamengo O volante integrará o elenco sub-20 do Rubro-Negro, mas permanecerá no Papão até o fim da temporada. O jogador disputará a Copa do Brasil e a Série C do Campeonato Brasileiro.

Pedro Henrique é a venda mais cara da história do clube. A saída superou a do meia-atacante Marllon, em 2022, ao Gil Vicente-POR, por cerca de 350 mil euros (aproximadamente R$ 1,95 milhão na época).



No Brasil, o jovem já havia recebido propostas de Internacional e Fortaleza. Estrela Amadora e Braga, de Portugal, também tentaram a contratação, mas sem sucesso.