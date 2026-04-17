Em 2026, Ryan Roberto soma seis gols e duas assistências em 12 jogos pelo sub-20 do FlamengoGilvan de Souza / Flamengo

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Rio - O Flamengo corre o risco de perder Ryan Roberto de graça para o Shakhtar Donetsk, da Ucrânia. Isso porque o Rubro-Negro está com dificuldades para renovar o vínculo do atacante, que vai até março de 2027.
O clube europeu acompanha a situação de perto para, quem sabe, apresentar uma oferta de pré-contrato ao garoto de 18 anos. No entanto, só tentará avançar após o encerramento das conversas da diretoria carioca com os representantes do jogador. As informações são da 'ESPN'.
Atualmente, a multa rescisória do jovem é de 50 milhões de euros (cerca de R$ 293 milhões).
Ryan Roberto é um dos destaques das categorias de base do Flamengo. Em 2026, soma seis gols e duas assistências em 12 jogos pelo sub-20. O atacante, inclusive, estreou pelo profissional nesta temporada - saiu do banco de reservas contra Bangu e Volta Redonda, no Campeonato Carioca.