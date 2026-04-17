Em 2026, Ryan Roberto soma seis gols e duas assistências em 12 jogos pelo sub-20 do Flamengo - Gilvan de Souza / Flamengo

Em 2026, Ryan Roberto soma seis gols e duas assistências em 12 jogos pelo sub-20 do FlamengoGilvan de Souza / Flamengo

Publicado 17/04/2026 15:33

Rio - O Flamengo corre o risco de perder Ryan Roberto de graça para o Shakhtar Donetsk, da Ucrânia. Isso porque o Rubro-Negro está com dificuldades para renovar o vínculo do atacante, que vai até março de 2027.

O clube europeu acompanha a situação de perto para, quem sabe, apresentar uma oferta de pré-contrato ao garoto de 18 anos. No entanto, só tentará avançar após o encerramento das conversas da diretoria carioca com os representantes do jogador. As informações são da 'ESPN'.

Atualmente, a multa rescisória do jovem é de 50 milhões de euros (cerca de R$ 293 milhões).