Em 2026, Ryan Roberto soma seis gols e duas assistências em 12 jogos pelo sub-20 do FlamengoGilvan de Souza / Flamengo
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Rubro-Negro cresce de produção com a dupla e engata quatro vitórias seguidas
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Volante, que está machucado, foi julgado por expulsão contra o Red Bull Bragantino
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Técnico português, entretanto, confia na recuperação em campo e elogia dedicação de ocmandado
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