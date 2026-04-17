Lucas Paquetá comemora gol contra o Independiente Medellín - Gilvan de Souza / Flamengo

Lucas Paquetá comemora gol contra o Independiente MedellínGilvan de Souza / Flamengo

Publicado 17/04/2026 07:41 | Atualizado 17/04/2026 08:11





As estatísticas do atleta na partida desta quinta-feira mostram a qualidade do jogo que ele fez: acertou 54 de 55 passes no total da partida, além de três bolas longas. Paquetá também deu três desarmes, quatro cortes e recuperou cinco bolas, de acordo com a plataforma "SofaScore". O meia foi substituído aos 32 minutos do segundo tempo.



Paquetá sofreu com dificuldades de adaptação no seu retorno ao time, ainda sob o comando de Filipe Luís, que o enxergava como meia mais avançado. Agora, o técnico Leonardo Jardim está de uma forma mais versátil, escalando ele tanto como um segundo volante quanto um meio-campista mais ofensivo. Rio — O meia Lucas Paquetá foi um dos destaques do Flamengo na vitória por 4 a 1 sobre o Independiente Medellín nesta quinta-feira (16), no Maracanã, pela Libertadores. Ele marcou o gol que abriu o placar e ditou o ritmo do meio-campo, com chegadas importantes ao ataque e recomposições defensivas que ajudaram o time.As estatísticas do atleta na partida desta quinta-feira mostram a qualidade do jogo que ele fez: acertou 54 de 55 passes no total da partida, além de três bolas longas. Paquetá também deu três desarmes, quatro cortes e recuperou cinco bolas, de acordo com a plataforma "SofaScore". O meia foi substituído aos 32 minutos do segundo tempo.Paquetá sofreu com dificuldades de adaptação no seu retorno ao time, ainda sob o comando de Filipe Luís, que o enxergava como meia mais avançado. Agora, o técnico Leonardo Jardim está de uma forma mais versátil, escalando ele tanto como um segundo volante quanto um meio-campista mais ofensivo.

O treinador comentou sobre esta questão na coletiva depois do jogo e destacou a importância de um atleta completo como o Paquetá no elenco.



"Com certeza temos muitos volantes, mas o campeonato é longo. Eu acredito que todo mundo vai ter oportunidades. Vamos ver no futuro qual vai ser a performance dos jogadores, mas eu fico satisfeito por ter soluções, por ter dois ou três jogadores mais versáteis, que podem jogar mais por fora, mais por dentro", disse.



Ao todo, o meia soma 19 jogos e seis gols desde seu retorno, três deles nas últimas seis partidas, consolidando o grande momento.



Embalado com quatro vitórias consecutivas, o Rubro-Negro volta a campo no próximo domingo (19), às 19h30 (de Brasília), contra o Bahia, no Maracanã, pela 12ª rodada do Brasileirão.