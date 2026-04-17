Lucas Paquetá comemora o gol pelo Flamengo - Gilvan de Souza/Flamengo

Lucas Paquetá comemora o gol pelo FlamengoGilvan de Souza/Flamengo

Publicado 17/04/2026 00:25

Rio - Maior contratação da história do futebol brasileiro, Lucas Paquetá marcou pela primeira vez na Libertadores. O meia, que disputa a competição pela terceira vez na carreira, desencantou na goleada sobre o Independiente Medellín por 4 a 1 , nesta quinta-feira (16), no Maracanã, pela segunda rodada da fase de grupos, e celebrou o feito.

"Muito especial. Foi meu primeiro gol na Libertadores, era algo que eu desejava. Fico feliz de contribuir com a vitória. Esse elenco (do Flamengo) é maravilhoso, todo mundo trabalha muito e é bom ver de perto tudo o que fazem para alcançar o objetivo (o título da Libertadores). E espero que esse ano a gente consiga alcançar mais uma vez", disse o camisa 20.

Contratado por 42 milhões de euros (cerca de R$ 260 milhões), Lucas Paquetá se tornou o maior reforço da história do futebol brasileiro. Ao todo, o meia soma 19 jogos e seis gols. Desde a chegada de Leonardo Jardim, o camisa 20 tem demonstrado evolução e tem se destacado pela versatilidade, jogando tanto como um segundo volante quanto um meio-campista mais avançado.

Com a vitória, o Flamengo manteve o 100% de aproveitamento e lidera o Grupo A, com seis pontos. Já o Independiente Medellín, por sua vez, é o terceiro colocado, com apenas um. Embalado com quatro vitórias consecutivas, o Rubro-Negro volta a campo no próximo domingo (19), às 19h30 (de Brasília), contra o Bahia, no Maracanã, pela 12ª rodada do Brasileirão.