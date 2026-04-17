Lucas Paquetá comemora o gol pelo FlamengoGilvan de Souza/Flamengo
Paquetá celebra primeiro gol na Libertadores e sonha com título: 'Muito especial'
Meia marcou na goleada do Flamengo sobre o Independiente Medellín por 4 a 1
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