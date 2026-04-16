Matvey Safonov foi o grande herói da vitória do PSG sobre o Flamengo - Divulgação/PSG

Matvey Safonov foi o grande herói da vitória do PSG sobre o FlamengoDivulgação/PSG

Publicado 16/04/2026 11:06

pegar quatro pênaltis e garantir o título para sua equipe, em dezembro.

A seleção da Rússia publicou um vídeo nas redes sociais de Matvey Safonov reagindo a memes de brasileiros sobre ele. O goleiro do PSG foi o grande carrasco do Flamengo na final do Mundial de Clubes , aoe garantir o título para sua equipe, em dezembro.

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Safonov admite não entender as legendas em português, mas diz que está na hora de aprender um pouco sobre a língua. Afinal, segundo ele, 40% de seus seguidores são brasileiros, justamente por causa do desempenho contra o Rubro-Negro.



Logo no primeiro meme, de um lutador encarando e batendo em outros, o goleiro admite: "De certo modo eu me senti assim no campo quando defendi os pênaltis (risos)".



O carrasco do Flamengo ainda cita que a ideia dos vídeos é parecer que ele deu uma surra no adversários na disputa por pênaltis, mas pensa o contrário: 'Naquele momento foi 100% diferente".



Em outro vídeo que faz a brincadeira de que ele é um boneco "Espanta Urubu", pergunta o que quer dizer a expressão e completa: "Naquela época esse brinquedo teria vendido muito no Brasil, com certeza. Minha mãe ia querer um desses lá em casa".