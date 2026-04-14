Torcida do Flamengo faz festa antes de assistir ao filme de Zico - Hugo Perruso / O Dia

Torcida do Flamengo faz festa antes de assistir ao filme de ZicoHugo Perruso / O Dia

Publicado 14/04/2026 20:19

Rio - Torcedores do Flamengo foram ao Cinemark Downtown nesta terça-feira (14) para assistir ao filme 'Zico, o Samurai de Quintino' e transformaram o local em arquibancada. O documentário mergulha na trajetória do maior ídolo da história do Rubro-Negro e apresenta imagens raras, registros de arquivo e bastidores inéditos.

Torcedores do Flamengo transformam cinema em arquibancada para ver filme de Zico



Crédito: Hugo Perruso / O Dia pic.twitter.com/m6WyilMQOa — Jornal O Dia (@jornalodia) April 14, 2026

O filme, dirigido por João Wainer, estreará oficialmente no dia 30 de abril. Entretanto, nesta terça-feira (14), houve sessões especiais em 12 salas para convidados de Zico. Famosos como o ex-jogador Djalminha e os atores André Mattos e Emiliano D'Avila estiveram presentes. Organizadas do Fla foram chamadas numa ação de divulgação da produção do documentário.

Zico posa para a foto antes da sessão do filme 'Zico, o Samurai de Quintino' Hugo Perruso / O Dia

Quem compareceu a uma das sessões especiais foi Mauricio Manfrini, humorista que faz o Paulinho Gogó. Ao DIA, ele celebrou a relação quem tem com Zico e exaltou o ídolo.

Maurício Manfrini chega para assistir ao filme de Zico Hugo Perruso / O Dia

"Tenho uma emoção, uma gratidão muito grande da vida ter me proporcionando conhecer o Zico pessoalmente, às vezes jogar umas peladas com o Zico. Isso para mim é um sonho de criança. Eu que quase fui jogador de futebol, mas não fui por contingências da vida, contusões no joelho... Mas a vida me levou para outro caminho, caminho do humor".

"Sempre fui muito fã do Zico desde pequeno, meu pai me ensinou a gostar do Flamengo e a gostar do Zico. Estar aqui hoje é uma emoção muito grande. E saber que isso é pouco ainda diante de tudo que ele merece, tudo que ele fez pela torcida, não só para os torcedores rubro-negros, diante do respeito que ele tem de todos os torcedores de todos os clubes. Como a gente costuma falar, o Zico é a nossa entidade rubro-negra".

A sessão reuniu não apenas rubro-negros. Torcedor do Fluminense, Evandro Mesquita marcou presença para prestigiar o Galinho.

Evandro Mesquita é amigo de Zico Reprodução/O Dia

"Vim homenagear meu amigo pessoal, esse super craque do futebol brasileiro e do futebol mundial, que é o meu irmão Zico".

Perguntado se está pronto para ver gols do amigo sobre o Fluminense, o artista respondeu bem-humorado: "Vou sofrer, mas vai valer a pena".