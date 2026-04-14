Walter Casagrande voltou a criticar postura de Neymar - Divulgação

Walter Casagrande voltou a criticar postura de NeymarDivulgação

Publicado 14/04/2026 12:48

Rio - A boa fase do centroavante Pedro — autor dos gols da vitória por 2 a 1 sobre o Fluminense, no domingo (12) — tem dado o que falar. Desta vez, quem não poupou elogios ao atleta do Flamengo foi o comentarista Walter Casagrande, ex-camisa 9 do Corinthians e da seleção brasileira, que usou suas redes sociais para pedir o jogador na lista de Ancelotti para a Copa do Mundo.

"Na minha visão, o Pedro é um centroavante imprescindível dentro de um elenco que vai para a Copa do Mundo. É claro que o Ancelotti tem várias dúvidas, mas talvez o Pedro seja o principal centroavante da cabeça dele. Acho que o Ancelotti estava esperando apenas o Pedro se recuperar, porque ele já foi elogiado diversas vezes em entrevistas pelo treinador da seleção", declarou Casagrande.

"Se eu fosse o treinador da seleção brasileira, não abriria mão, de forma nenhuma, de ter um jogador como o Pedro dentro do elenco. Não sei se para ser titular em todas as partidas, mas para entrar, para sair jogando em alguns jogos, para mudar, para deixar a equipe mais técnica, mais habilidosa, mais inteligente. Não dá para abrir mão de um centroavante como o Pedro na Copa do Mundo", completou.

O comentarista rasgou elogios ao centroavante rubro-negro e destacou as suas habilidades, além da capacidade de marcar gols: "Para mim, é o melhor centroavante em atividade já faz muito tempo. O Pedro, quando está em forma, tem uma inteligência, futebolísticamente, acima da média. Ele tem uma técnica, uma habilidade, sai para o jogo, sai para a tabela".

Por fim, lembrou um dos gols de Pedro no Fla-Flu, no qual o atacante aproveitou uma saída de bola arriscada do goleiro adversário e a interceptação de Samuel Lino para dominar e, de longe, chutar para o gol vazio, em lance que, segundo Casagrande, ilustrou a qualidade técnica do centroavante rubro-negro.

"No primeiro gol contra o Fluminense, ele mostrou as qualidades acima da média. Porque ele estava de costas, lá no meio campo, aberto na direita. Ele teve noção de tempo, de espaço, distância do gol, da colocação do Fábio, da posição da trave e girou e deu um tapa preciso. E fez o primeiro gol de uma forma difícil", comentou.



A convocação para a Copa do Mundo será anunciada por Ancelotti no dia 18 de maio. Na briga por um lugar no Mundial, Pedro deve voltar a campo com o Flamengo na quinta-feira (16), às 21h30 (de Brasília), contra o Independiente Medellín-COL, no Maracanã, em partida válida pela 2ª rodada da fase de grupos da Libertadores.