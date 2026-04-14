Carrascal recebe cartão vermelho contra Fluminense - Reprodução / Premiere

Carrascal recebe cartão vermelho contra FluminenseReprodução / Premiere

Publicado 14/04/2026 10:17

Rio — O meia Carrascal foi expulso nos últimos minutos da vitória do Flamengo sobre o Fluminense por 2 a 1, no último domingo (12), pelo Campeonato Brasileiro. Esta foi a sexta expulsão do Rubro-Negro em 24 jogos no ano, uma média de um cartão vermelho a cada quatro partidas.



Na ocasião, o colombiano, que saiu do banco para substituir Plata, deu uma dura entrada no lateral Guga já nos acréscimos do segundo tempo. O técnico Leonardo Jardim comentou sobre o lance na coletiva de imprensa e ressaltou a importância do controle emocional durante as partidas.



"Algumas expulsões são atitudes irrefletidas, acho que não tem necessidade do Carrascal entrar daquela forma (em Guga), mas foi a ânsia de tirar. Se não fosse vermelho seria amarelo. O Martinelli fez uma falta parecida e levou amarelo. É muito importante o controle emocional. Quando a gente pede mais pegada, as emoções ficam à flor da pele", afirmou.





Os outros atletas expulsos no ano foram Carbone, Jorginho, Evertton Araújo e Pulgar, Este é o segundo cartão vermelho de Carrascal no ano. Ele já havia sofrido um contra o Corinthians, pela Supercopa do Brasil, por acertar o rosto de Breno Bidon. O jogador, inclusive, atuava no clássico sob efeito suspensivo devido a este lance.Os outros atletas expulsos no ano foram Carbone, Jorginho, Evertton Araújo e Pulgar, que chegou a receber uma multa pelo cartão vermelho recebido contra o Red Bull Bragantino

Confira as expulsões do Flamengo no ano

Carbone - Volta Redonda 3 x 0 Flamengo - Campeonato Carioca - 17/1

Jorginho - São Paulo 2 x 1 Flamengo - Campeonato Brasileiro - 28/1

Carrascal - Corinthians 2 x 0 Flamengo - Supercopa do Brasil - 1º/2

Evertton Araújo - Corinthians 1 x 1 Flamengo - Campeonato Brasileiro - 22/3

Erick Pulgar - Red Bull Bragantino 3 x 0 Flamengo - Campeonato Brasileiro - 2/4

Carrascal - Fluminense 1 x 2 Flamengo - Campeonato Brasileiro - 12/4