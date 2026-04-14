Carrascal recebe cartão vermelho contra FluminenseReprodução / Premiere
Na ocasião, o colombiano, que saiu do banco para substituir Plata, deu uma dura entrada no lateral Guga já nos acréscimos do segundo tempo. O técnico Leonardo Jardim comentou sobre o lance na coletiva de imprensa e ressaltou a importância do controle emocional durante as partidas.
"Algumas expulsões são atitudes irrefletidas, acho que não tem necessidade do Carrascal entrar daquela forma (em Guga), mas foi a ânsia de tirar. Se não fosse vermelho seria amarelo. O Martinelli fez uma falta parecida e levou amarelo. É muito importante o controle emocional. Quando a gente pede mais pegada, as emoções ficam à flor da pele", afirmou.
Os outros atletas expulsos no ano foram Carbone, Jorginho, Evertton Araújo e Pulgar, que chegou a receber uma multa pelo cartão vermelho recebido contra o Red Bull Bragantino.
Confira as expulsões do Flamengo no ano
Jorginho - São Paulo 2 x 1 Flamengo - Campeonato Brasileiro - 28/1
Carrascal - Corinthians 2 x 0 Flamengo - Supercopa do Brasil - 1º/2
Evertton Araújo - Corinthians 1 x 1 Flamengo - Campeonato Brasileiro - 22/3
Erick Pulgar - Red Bull Bragantino 3 x 0 Flamengo - Campeonato Brasileiro - 2/4
Carrascal - Fluminense 1 x 2 Flamengo - Campeonato Brasileiro - 12/4
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