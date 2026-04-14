Lorran pode reforçar elenco de Leonardo Jardim no segundo semestre - Divulgação / Pisa Sporting Club

Lorran pode reforçar elenco de Leonardo Jardim no segundo semestreDivulgação / Pisa Sporting Club

Publicado 14/04/2026 09:06

Rio — O meia Lorran deve retornar ao Flamengo no meio do ano. Ele estava no Pisa, da Itália, desde o último mês de setembro e tem apenas nove jogos pela equipe. Portanto, não conseguirá cumprir a meta que estava no acordo entre os clubes, de obrigação de compra de 4 milhões de euros (cerca de R$ 23 milhões) caso o atleta disputasse metade das partidas do time na temporada até junho.

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A informação é do jornalista Venê Casagrande. Segundo ele, o Pisa já anunciou que também não irá exercer a cláusula de opção de compra. O jogador retorna ao Rubro-Negro, com quem tem contrato vigente até dezembro de 2029. A informação é do jornalista Venê Casagrande. Segundo ele, o Pisa já anunciou que também não irá exercer a cláusula de opção de compra. O jogador retorna ao Rubro-Negro, com quem tem contrato vigente até dezembro de 2029.

Na negociação, o Flamengo recebeu 500 mil euros (R$ 2,9 milhões) pelo empréstimo. Lorran marcou apenas um gol jogando na Itália e entrou de titular em uma partida, no início de sua passagem.



Depois disso, ele atuou em mais oito jogos, sempre saindo do banco. A última vez que o atleta entrou em campo foi em 23 de janeiro, contra a Inter de Milão.

Sobre o jogador

Lorran tem 19 anos. Revelado pelo Flamengo, ele foi destaque nas categorias de base, onde conquistou a Libertadores e a Copa Intercontinental da categoria. Também acumula atuações pelo time principal: em 2024, jogou 19 partidas no Campeonato Brasileiro