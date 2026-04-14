Pedro posa com a placa em homenagem ao feito de atingir a artilharia do Flamengo no séculoÉrica Martin / Agência O Dia

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Gabriel Salotti
Rio — O Flamengo fez uma homenagem no fim da manhã desta terça-feira (14) ao atacante Pedro, que se tornou o maior artilheiro do clube no século depois de marcar duas vezes contra o Fluminense no último domingo (12) e chegar aos 163 gols com a camisa rubro-negra. Em cerimônia realizada no CT Ninho do Urubu, em Vargem Grande, Zona Oeste, após treino aberto à imprensa, o jogador recebeu uma placa eternizando o feito.
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Placa recebida por Pedro - Érica Martin / Agência O Dia
Cerimônia aconteceu após treino aberto - Érica Martin / Agência O Dia
Placa recebida por Pedro em homenagem aos 163 gols pelo Flamengo - Érica Martin / Agência O Dia
Pedro segura a placa em sua homenagem - Érica Martin / Agência O Dia
Pedro e o diretor de futebol do Flamengo, José Boto - Érica Martin / Agência O Dia
Presidente do Flamengo, Luiz Eduardo Baptista, Pedro e o diretor de futebol José Boto - Érica Martin / Agência O Dia
Leonardo Jardim, técnico do Flamengo - Érica Martin / Agência O Dia
Pedro em treinamento do Flamengo nesta terça-feira (14) - Érica Martin / Agência O Dia
Pedro atingiu marca histórica contra o Fluminense no último domingo (12) - Érica Martin / Agência O Dia
Treino desta terça-feira (14) foi aberto à imprensa - Érica Martin / Agência O Dia
Entrada do CT Ninho do Urubu - Érica Martin / Agência O Dia
Pedro posa com a placa em homenagem ao feito de atingir a artilharia do Flamengo no século - Érica Martin / Agência O Dia

"Primeiramente, quero agradecer a Deus por esse reconhecimento. Tudo que vivi aqui no Flamengo foi somente pela graça d'Ele. Dividi com a minha família, dividi com meus companheiros que chegaram comigo desde 2020, me ajudando, me fazendo crescer, vencer aqui dentro também. Sem dúvida, esse reconhecimento é algo muito grande para mim, algo que é gratificante", afirmou.

Pedro ultrapassou Gabigol, que tem 161 gols, e se tornou, também, o sexto maior artilheiro da história do Flamengo, atrás de Romário, o quinto colocado na lista, que tem 204 gols. O ídolo Zico lidera o ranking, com 508 gols. O centroavante agradeceu a todo apoio que recebeu e relembrou da sua primeira passagem no clube, aos 8 anos, para atuar no futsal do Rubro-Negro.

"Passa um filme na cabeça desde que eu cheguei aqui, conquistando meu espaço, com muito trabalho, humildade, sabendo da grandeza do clube, de todo o elenco, que é muito grande aqui no Flamengo, tem uma qualidade muito grande. Cheguei conquistando a torcida também, que me deu todo o carinho desde que cheguei. Dividir com a Nação esse reconhecimento", disse.
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Vestindo a camisa do Flamengo, Pedro fez parte das conquistas de duas Libertadores, dois Campeonatos Brasileiros, duas Copas do Brasil, quatro Campeonatos Cariocas, três Supercopas do Brasil e uma Recopa Sul-Americana.

"Não para por aqui, espero que a gente possa conquistar ainda mais, mas sem dúvida passa um filme na cabeça. Cheguei com 8 anos na Gávea, fui para o campo e ter essa marca aqui no Flamengo é algo que sem dúvida, é emocionante e minha família está muito feliz por isso", concluiu.

'Entrou na história do clube'

Também participaram da cerimônia o diretor de futebol do Flamengo, José Boto, e o presidente do Rubro-Negro, Luiz Eduardo Baptista, o Bap. O mandatário elogiou o centroavante e destacou como ele pode subir ainda mais no ranking de maiores artilheiros do clube.

"Quando a gente começa a perceber que no dia a dia tem jogadores que inserem o nome deles na história do clube, é sempre bom a gente celebrar e reconhecer. O Romário que se cuide, você já tá no retrovisor dele [risos]. Você chegar perto de um cara como o Romário, ainda mais se considerar que nessa passagem que você está tendo aqui, você tem conquistas absolutamente importantes. Então, você não só conseguiu atingir essa marca pessoal, entrando na história do clube, como também teve conquistas importantes pelo Flamengo", disse Bap.

O Flamengo volta a campo para enfrentar o Independiente Medellín nesta quinta-feira (16), às 21h30, no Maracanã, pela 2ª rodada da Copa Libertadores.

Confira os maiores artilheiros do Flamengo no século

1 - Pedro (2020-2026) - 163 gols
2 - Gabigol (2019-2024) - 161 gols
3 - Bruno Henrique (2019-2026) - 111 gols
4 - Arrascaeta (2019-2026) - 101 gols
5 - Renato Abreu (2005-2013) - 73 gols
* Colaborou Érica Martin