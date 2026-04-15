Zico posa para fotos em evento de pré-estreia de 'Zico, o samurai de Quintino' - Hugo Perruso / Agência O Dia

Zico posa para fotos em evento de pré-estreia de 'Zico, o samurai de Quintino'Hugo Perruso / Agência O Dia

Publicado 15/04/2026 07:00

"Ele é o melhor centroavante que temos no Brasil. Disparado. Estava sem continuidade de jogos e agora voltou a ter (essa sequência) e a fazer o que ele é mestre, que é fazer gol", avaliou.

Zico responde se Pedro merece vaga na seleção brasileira.



Hugo Perruso / Agência O Dia pic.twitter.com/AWX9Og248V — Jornal O Dia (@jornalodia) April 15, 2026

Para Zico, a questão de pedir para que Pedro contribua mais com a marcação é um erro. Essa falta de vigor sem a bola foi um dos motivos que o fez não ser titular absoluto com Filipe Luís, por exemplo.



"Se você tirar a característica e ele ter que se desgastar para marcar, vai perder força na hora de estar lá na área. Os outros têm que fazer isso. O futebol tem posições que cada um tem que fazer uma parte que pode ser melhor para a equipe. Você não pode tirar o que ele tem de melhor, que é estar perto do gol e botar para fazer outra função. Aí vai perder ele", avaliou.



"Na minha época, se pega o Leandro, até de goleiro podia jogar, porque é um mestre da bola. Fazia com a direita, esquerda e podia jogar em qualquer lugar no campo. Mas tem muitos que não conseguem fazer isso, só jogam naquele espaço. Se no espaço é o melhor, para que que eu vou tirar? Não vou."



Zico acredita Pedro poderia ter mais gols pelo Flamengo



O ídolo rubro-negro também elogiou o primeiro gol marcado pelo centroavante no Fla-Flu de domingo.



"Realmente mostra o quanto você está atento ao jogo, comprometido, percebendo o que está acontecendo ao seu redor. É a maior lição que um jogador tem que tirar. Às vezes você está desatento, o cara erra uma bola e quando você vai virar já perde tempo", disse.



Para Zico, Pedro poderia ter muito mais do que a histórica marca de 163 gols pelo Flamengo, superando Gabigol, que tem 161. E citou que a grave lesão sofrida em 2024 (ruptura no ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo) atrapalhou o atacante, que ficou sete meses sem jogar e ainda sofreu para recuperar o ritmo e a confiança após o retorno.



"Poderia ter mais gols se não tivesse a contusão que teve. Isso atrapalha qualquer carreira. Eu teria mais gols se não tivesse minha lesão no joelho. Aquilo te atrapalha por um ano e também depois, quando volta. Pedro foi a mesma coisa. Teve lesão grave e chata para recuperar. Com certeza já teria 200 gols", completou.



Maior artilheiro do século pelo Flamengo, Pedro agora é o sexto em toda a história do clube. O primeiro é Zico, com 508 gols marcados.