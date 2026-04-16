Em 2026, Pedro Henrique soma dois gols em 11 jogos pelo PaysanduJorge Luís Totti / Paysandu
Além de um possível empréstimo até o fim do ano, o Paysandu tenta manter uma porcentagem em uma venda futura do atleta. Inicialmente, o acordo era de R$ 3,04 milhões por 85% dos direitos econômicos. O Flamengo, por outro lado, tem interesse em adquirir 100%, enquanto o clube paraense tenta preservar cerca de 7% para negociações posteriores.
No Brasil, o jovem já havia recebido propostas de Internacional e Fortaleza. Estrela Amadora e Braga, de Portugal, também tentaram a sua contratação, mas sem sucesso.
A princípio, a ideia do Flamengo é integrá-lo ao time sub-20. O jogador de 18 anos faz parte do elenco principal do Paysandu desde o ano passado. O vínculo com o Rubro-Negro será por três temporadas.
Pedro Henrique é um dos destaques do Paysandu, que disputa a Série C do Campeonato Brasileiro. Na temporada, soma dois gols em 11 jogos, sendo nove como titular.
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