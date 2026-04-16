Rio - Atual campeão da Libertadores, o Flamengo estreou com goleada no primeiro jogo em casa. Com uma grande atuação, o Rubro-Negro foi dominante do início ao fim e venceu o Independiente Medellín, da Colômbia, por 4 a 1, nesta quinta-feira (15), no Maracanã, pela segunda rodada da fase de grupos. Lucas Paquetá, Bruno Henrique, Arrascaeta e Pedro marcaram os gols, enquanto Yony González descontou.
Com a vitória, o Flamengo manteve o 100% de aproveitamento e lidera o Grupo A, com seis pontos. Já o Independiente Medellín, por sua vez, é o terceiro colocado, com apenas um. Embalado com quatro vitórias consecutivas, o Rubro-Negro volta a campo no próximo domingo (19), às 19h30 (de Brasília), contra o Bahia, no Maracanã, pela 12ª rodada do Brasileirão.
Flamengo é melhor e sai na frente, mas leva susto no fim
O Flamengo foi melhor no primeiro tempo. Atual campeão da Libertadores, o Rubro-Negro começou com o controle das ações e se impôs no primeiro jogo dentro de casa. Desde o início, o time comandado pelo técnico Leonardo Jardim empilhou chances, mas não aproveitou. Em uma das oportunidades, Carrascal furou a bola dentro da pequena área.
De tanto insistir, o Flamengo conseguiu abrir o placar aos 15 minutos, com Lucas Paquetá. O camisa 20 recebeu na entrada da área e acertou belo chute no canto. Porém, o Rubro-Negro diminuiu o ritmo após o gol e permitiu o Independiente Medellín a crescer na partida. Em contra-ataque, o time colombiano diminuiu com Yony González, ex-Fluminense, aos 40.
O jogo ganhou emoção nos minutos finais. Logo após sofrer o gol, o Flamengo reagiu e marcou o segundo, aos 45, com Bruno Henrique. O atacante aproveitou cruzamento de Arrascaeta e escorou na segunda trave. No lance, o Independiente Medellín reclamou de uma possível falta de Lucas Paquetá, mas o árbitro uruguaio Andres Matonte manteve a decisão de campo após revisão no VAR. Depois, o time colombiano acertou uma bola no travessão com Fydriszewski, no apagar das luzes.
Flamengo domina as ações e confirma vitória
O Flamengo voltou a ter o controle absoluto do jogo na etapa final, sem sinais de oscilação. Logo aos três minutos, Arrascaeta recebeu de Bruno Henrique e bateu de primeira, de canhota, para marcar o terceiro gol do Mais Querido. O gol cedo minou uma possível reação do Independiente Medellín, que sentiu o golpe e não teve mais forças para reagir.
Com dois gols de vantagem, o Flamengo administrou o jogo. Mesmo assim, ainda criou mais chances para transformar a vitória em goleada. Léo Pereira chegou a marcar após cobrança de falta para a área, mas o lance foi anulado por impedimento. Depois, o ritmo caiu, principalmente após as substituições dos dois lados. O Rubro-Negro recuperou o gás com as entradas de Luiz Araújo, Plata e Pedro, cresceu e teve espaços. No apagar das luzes, Pedro fez o quarto e fechou a conta no Maracanã.
Flamengo x Independiente Medellín (COL)
Libertadores - 2ª rodada da fase de grupos Data: 16/04/2026 Local: Maracanã, Rio de Janeiro (RJ) Flamengo: Rossi; Emerson Royal, Danilo, Léo Pereira e Ayrton Lucas; Evertton Araújo, Lucas Paquetá (Pedro) e Arrascaeta (Plata); Carrascal (Wallace Yan), Samuel Lino (Luiz Araújo) e Bruno Henrique (De la Cruz). Técnico: Leonardo Jardim Independiente Medellín (COL): Chaux; Leyser Chaverra (Diego Moreno), Ortiz e Londoño; Esneyder Mena (Hayen Palacios), Serna, Perlaza (Loboa) e Fabra; Francisco Chaverra (Cataño), Fydriszewski e Yony González (Montaño). Técnico: Alejandro Restrepo Árbitro: Andres Matonte (URU) Assistentes: Martin Soppi (URU) e Pablo Llarena (URU) VAR: Antonio Garcia (URU) Gols: Lucas Paquetá, aos 15' do 1ºT (1-0); Yony González, aos 40' do 1ºT (1-1); Bruno Henrique, aos 45' do 1ºT (2-1); Arrascaeta, aos 4' do 2ºT (3-1); Pedro, aos 51' do 2ºT (4-1) Cartões amarelos: Luiz Araújo (FLA); Leyser Chaverra, Perlaza, Cataño (DIM)
