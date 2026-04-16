Leonardo Jardim, técnico do Flamengo - Gilvan de Souza / Flamengo

Leonardo Jardim, técnico do FlamengoGilvan de Souza / Flamengo

Publicado 16/04/2026 19:20

Flamengo volta a campo pela Libertadores nesta quinta-feira (16), às 21h30 (de Brasília), para enfrentar o Independiente Medellín, da Colômba, no Maracanã. Embalado por três vitórias consecutivas na temporada, incluindo a estreia positiva contra o Cusco a 3.400 metros de altitude e o triunfo sobre o Fluminense no último domingo (12), o Rubro-Negro vive um de seus melhores momentos em 2026. Rio - Ovolta a campo pela Libertadores nesta quinta-feira (16), às 21h30 (de Brasília), para enfrentar o Independiente Medellín, da Colômba, no Maracanã. Embalado por três vitórias consecutivas na temporada, incluindo a estreia positiva contra o Cusco a 3.400 metros de altitude e o triunfo sobre o Fluminense no último domingo (12), o Rubro-Negro vive um de seus melhores momentos em 2026.

Para o duelo desta noite, o técnico Leonardo Jardim terá o retorno de Everton Cebolinha e Saúl, que foram relacionados e reforçam as opções da equipe. Cebolinha está recuperado de uma fratura na costela sofrida contra o Bragantino, enquanto o espanhol Saúl pode fazer sua estreia na temporada após um longo período de recuperação por uma cirurgia no calcanhar esquerdo. Por outro lado, Jorginho e Erick Pulgar permanecem sob os cuidados do departamento médico.

O Flamengo chega como favorito diante de um adversário que atravessa crise técnica. O Independiente Medellín não vence há três partidas e ocupa apenas a 14ª posição no Campeonato Colombiano, vindo de uma derrota no clássico com o Atlético Nacional. Na estreia continental, a equipe colombiana tropeçou ao empatar com o Estudiantes em seus domínios, resultado que aumentou a pressão sobre o elenco para o duelo no Rio de Janeiro.

Confira os relacionados do Flamengo:

Goleiros: Andrew, Dyogo Alves e Rossi;

Defensores: Alex Sandro, Ayrton Lucas, Danilo, Emerson Royal, Guillermo Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira e Vitão;



Meio-campistas: Carrascal, De Arrascaeta, De La Cruz, Evertton Araujo, Lucas Paquetá e Saúl;

Atacantes: Bruno Henrique, Everton Cebolinha, Luiz Araújo, Pedro, Plata, Samuel Lino e Wallace Yan.