Arrascaeta e Bruno Henrique comemoram o gol do Flamengo - Gilvan de Souza/Flamengo

Arrascaeta e Bruno Henrique comemoram o gol do FlamengoGilvan de Souza/Flamengo

Publicado 16/04/2026 23:55 | Atualizado 17/04/2026 00:03

Rio - Arrascaeta viveu mais uma noite especial na Libertadores. Autor de um gol e uma assistência, o camisa 10 foi decisivo para a goleada do Flamengo sobre o Independiente Medellín, da Colômbia, por 4 a 1 , nesta quinta-feira (16), no Maracanã, pela segunda rodada da fase de grupos. O meia uruguaio celebrou a atuação e ressaltou que vê o Rubro-Negro no caminho certo na competição continental.

"Feliz com a vitória, era o mais importante. Temos que pensar jogo a jogo. Sabemos da importância dos três pontos dentro de casa, mas ainda não garantimos nada. Próximo jogo será muito difícil, temos que estar preparados para isso porque serão jogos decisivos, então teremos que trabalhar muito para vencer fora de casa também. Estamos correspondendo e entregando bem", disse o camisa 10.

Arrascaeta foi o grande destaque da vitória do Flamengo sobre o Independiente Medellín. O camisa 10 fez o gol que decretou a vitória e, antes, deu assistência para Bruno Henrique marcar o segundo gol. Além disso, o meia uruguaio ainda criou uma grande chance e deu três passes decisivos, de acordo com o "SofaScore". Números que refletem sua importância para o triunfo.

Com a vitória, o Flamengo manteve o 100% de aproveitamento e lidera o Grupo A, com seis pontos. Já o Independiente Medellín, por sua vez, é o terceiro colocado, com apenas um. Embalado com quatro vitórias consecutivas, o Rubro-Negro volta a campo no próximo domingo (19), às 19h30 (de Brasília), contra o Bahia, no Maracanã, pela 12ª rodada do Brasileirão.