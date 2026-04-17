Samuel Lino em ação no jogo entre Flamengo e Independiente Medellín - Adriano Fontes/Flamengo

Samuel Lino em ação no jogo entre Flamengo e Independiente MedellínAdriano Fontes/Flamengo

Publicado 17/04/2026 07:20 | Atualizado 17/04/2026 07:33

Rio - O bom momento de Samuel Lino no Flamengo também passa pelo técnico Leonardo Jardim. O atacante não marcou na vitória sobre o Independiente Medellín por 4 a 1 no Maracanã, na noite de quinta-feira (16), pela Libertadores, mas teve mais uma atuação de destaque com a camisa do Fla. Após a partida, ele explicou o que mudou com o português.

"Com o Filipe Luís, eu jogava um pouco mais aberto. Era um jogo mais de estar aberto, de um contra um. Às vezes eu acabava... Não por ser prejudicado, tenho um pouco dessa característica, mas às vezes tinham jogos em que muitos dos clubes aqui no Brasil que trabalham com marcação individual, então às vezes vem uma dobrinha. Às vezes é difícil passar por um, dois, três jogadores que vêm".

"Com Leonardo Jardim não. Acho que a diferença que tem nele é a mobilidade de você jogar por dentro, jogar de costas, pedir a bola nas costas, às vezes abrir... Ele dá essa liberdade. Esse estilo de jogo faz com que eu me identifique mais, porque gosto também de pedir muito a bola nas costas por dentro e não estar aberto. São estilos de jogo diferentes. Me senti muito bem um período com o Filipe. Agora com o Jardim estou me sentindo bem nessa sequência".

Sob o comando de Leonardo Jardim, Samuel Lino disputou nove partidas. No total, ele distribuiu três assistências e anotou dois gols.

"A forma que o Leonardo Jardim trabalha... Já tive um treinador com quem trabalhei dessa forma. Eu consegui identificar bem o que o treinador está pedindo. Através do que ele está pedindo e das coisas que eu faço vem a confiança e vêm os jogos bons".

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De acordo com dados do ‘Sofascore’, na vitória sobre o Independiente Medellín, ele teve duas grandes chances criadas, cinco passes decisivos e venceu três de quatro duelos. De acordo com dados do ‘Sofascore’, na vitória sobre o Independiente Medellín, ele teve duas grandes chances criadas, cinco passes decisivos e venceu três de quatro duelos.

Com a vitória, o Flamengo manteve o 100% de aproveitamento na Libertadores e lidera o Grupo A, com seis pontos.