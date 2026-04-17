Leonardo Jardim é o técnico do Flamengo - Gilvan de Souza/Flamengo

Leonardo Jardim é o técnico do FlamengoGilvan de Souza/Flamengo

Publicado 17/04/2026 00:55 | Atualizado 17/04/2026 00:57

Rio - Atual campeão da Libertadores, o Flamengo fez o dever de casa e goleou o Independiente Medellín, da Colômbia, por 4 a 1 , nesta quinta-feira (16), no Maracanã, pela segunda rodada da fase de grupos. Após vencer o Fluminense, o Rubro-Negro entrou em campo com muita intensidade e dominou as ações. O técnico Leonardo Jardim destacou as variedades do elenco e evitou fazer distinção sobre titulares.

"Temos um elenco com soluções. Nós fomos com força máxima. A força máxima é entrar com 11 jogadores e mostrarem qualidade para conquistar os objetivos do clube. É quase impossível os mesmos jogarem três jogos toda semana. O treinador tem que fazer acreditar que eles podem fazer todas as funções. Temos algumas escalações diferentes, mas a resposta dentro de campo tem sido positiva", disse.

Foi a quarta vitória consecutiva do Flamengo sob o comando de Leonardo Jardim. Contratado para o lugar de Filipe Luís, o treinador estreou com o título do Campeonato Carioca e soma dez jogos, sete vitórias, dois empates e apenas uma derrota. Agora, o Rubro-Negro tem dois jogos seguidos no Maracanã para ampliar a marca e aumentar a confiança.

"Para mim é muito gratificante uma equipe que tenha liderança, que joga o seu futebol independentemente de quem seja o adversário. Isso é uma das coisas que eu gosto nas minhas equipes. Independentemente de jogarmos com o Real Madrid ou com o Medellín, o importante é controlar aquilo que somos capazes, que são nossas ações, nossa atitude e nosso empenho futebolístico", finalizou.

Com a vitória, o Flamengo manteve o 100% de aproveitamento e lidera o Grupo A, com seis pontos. Já o Independiente Medellín, por sua vez, é o terceiro colocado, com apenas um. Embalado com quatro vitórias consecutivas, o Rubro-Negro volta a campo no próximo domingo (19), às 19h30 (de Brasília), contra o Bahia, no Maracanã, pela 12ª rodada do Brasileirão.