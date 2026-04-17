Técnico do Flamengo, Leonardo Jardim substituiu Carrascal durante a partidaGilvan de Souza/Flamengo
Jardim admite má fase de jogador do Flamengo: 'Coisas não estão correndo bem'
Técnico português, entretanto, confia na recuperação em campo e elogia dedicação de ocmandado
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Neuer relembra jogo do Bayern contra Flamengo no Mundial: 'Foi muito difícil'
Time alemão ganhou por 4 a 2 da equipe brasileira no último mês de junho pelas oitavas de final da competição
Paquetá tem grande atuação e dita meio-campo do Flamengo em vitória
Jogador está em alta sob o comando de Leonardo Jardim, com três gols nos últimos seis jogos
Em alta no Flamengo, Lino faz análise tática e explica o que mudou com Jardim
Atacante teve mais uma atuação de destaque com a camisa do Rubro-Negro
Leonardo Jardim valoriza profundidade do elenco do Flamengo: 'Resposta positiva'
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Meia marcou na goleada do Flamengo sobre o Independiente Medellín por 4 a 1
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