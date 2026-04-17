Técnico do Flamengo, Leonardo Jardim substituiu Carrascal durante a partida - Gilvan de Souza/Flamengo

Técnico do Flamengo, Leonardo Jardim substituiu Carrascal durante a partidaGilvan de Souza/Flamengo

Publicado 17/04/2026 09:44

Carrascal cometeu erros e ficou devendo mais uma vez. A fase não é boa, como admite o técnico Leonardo Jardim, que busca mudar o panorama atual e recuperá-lo.

O Flamengo goleou o Independiente Medellín por 4 a 1 , quinta-feira (16) pela Libertadores, mas nem todos os jogadores foram bem. Titular,. A fase não é boa, como admite o técnico Leonardo Jardim, que busca mudar o panorama atual e recuperá-lo.

"Carrascal é mais menino, é jovem, um jogador com muito talento, mas com certeza não vive o seu melhor momento. Por expulsões, pelas coisas não estarem correndo bem, mas isso não foge da qualidade que ele tem e o meu trabalho é apoiá-lo e motivá-lo de forma que ele consiga exprimir todo o seu talento, corrigindo nos momentos que tem que corrigir", avaliou o técnico português.



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cumprir suspensão automática pela expulsão contra o Fluminense, além de outros dois jogos de punição imposta pelo STJD, pelo cartão vermelho que recebeu na Supercopa Rei, em fevereiro.

Carrascal agora ficará três partidas seguidas fora do Flamengo , contra Bahia, Vitória (Copa do Brasil) e Atlético-MG. Ele terá de, além de, pelo cartão vermelho que recebeu na Supercopa Rei, em fevereiro.

O colombiano, inclusive, foi multado pela diretoria rubro-negra por esses dois lances. Mas apesar dos erros que vem cometendo, sua postura o faz ganhar pontos importantes com Jardim, que aposta no jogador.



"Em termos de trabalho e dedicação, não posso me queixar, ele tem se empenhado ao máximo. Somente algumas coisas não estão correndo bem, mas acredito que, a minha experiência diz que estes tipos de jogadores vão passar esse momento e as coisas vão correr bem porque ele tem trabalhado de forma exaustiva e profissional", destacou.