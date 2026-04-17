Leonardo Jardim é o técnico do Flamengo - Gilvan de Souza/Flamengo

Leonardo Jardim é o técnico do FlamengoGilvan de Souza/Flamengo

Publicado 17/04/2026 14:15

Rio - Leonardo Jardim conseguiu colocar o Flamengo nos trilhos novamente. Contratado com a missão de substituir Filipe Luís, o treinador português superou a pressão, implementou seu estilo de jogo e engatou uma sequência de quatro vitórias consecutivas. Mais do que isso, o técnico conseguiu encontrar um jeito de encaixar Lucas Paquetá e Arrascaeta, algo que deixava dúvidas nos rubro-negros.

Maior contratação da história do futebol brasileiro, Lucas Paquetá custou 42 milhões de euros (R$ 260 milhões) ao Flamengo junto ao West Ham, da Inglaterra. O meia chegou para reforçar um time consolidado e que teve Arrascaeta como protagonista em 2025. Se existia dúvidas se ele jogaria ao lado do uruguaio, não existe mais. Um dos motivos é a sua versatilidade, algo que tem feito a diferença.

"O futebol é um jogo que, normalmente, nos elencos é importante ter jogadores versáteis. Temos o Paquetá, que é um jogador versátil. Esses jogadores permitem ao treinador fazer alterações com mais qualidade. Fico satisfeito por ter soluções, por ter dois ou três jogadores mais versáteis, que podem jogar mais por fora, mais por dentro. É importante esse tipo de jogador", disse Leonardo Jardim.

Desde a chegada de Leonardo Jardim, Lucas Paquetá já atuou em três posições diferentes. No início, o treinador tentou mantê-lo mais próximo da área, como estava sendo utilizado por Filipe Luís. Ele jogou aberto contra o Fluminense na final do Carioca, além de Cruzeiro e Corinthians, pelo Brasileirão. Depois, atuou como meia armador contra Botafogo, Remo e Bragantino, no Brasileiro, e Cusco, na Libertadores.

Porém, foi como segundo volante que o meia apresentou evolução. Lucas Paquetá jogou mais recuado nos jogos contra Santos, Fluminense e Independiente Medellín, e fez dois dos seus três gols desde a chegada de Leonardo Jardim. No mesmo período, o Flamengo engatou uma sequência de quatro vitórias seguidas. No período, também venceu o Cusco.

Jogando como segundo volante, Lucas Paquetá tem sido mais participativo na construção das jogadas e tem sido um elemento surpresa no ataque. Destaque na vitória sobre o Independiente Medellín, o camisa 20 contribuiu com um gol, um passe decisivo e teve um índice de 98% de aproveitamento nos passes. No campo adversário, foram 31 passes certos e 100% de aproveitamento, segundo o "SofaScore".

Desde o retorno, Lucas Paquetá soma 19 jogos e seis gols pelo Flamengo. O meia, de 28 anos, voltou para o Brasil para ficar mais perto da seleção brasileira e ainda sonha com uma vaga na Copa do Mundo de 2026. Apesar de não ter sido convocado para os amistosos contra França e Croácia, no fim de março, o jogador segue no radar do técnico Carlo Ancelotti e tem esperança de disputar o Mundial.