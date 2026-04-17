Pulgar sofreu uma lesão no ombro direito justamente no lance em que levou o cartão vermelho - Adriano Fontes / Flamengo

Pulgar sofreu uma lesão no ombro direito justamente no lance em que levou o cartão vermelhoAdriano Fontes / Flamengo

Publicado 17/04/2026 14:13





No entanto, o meio-campista está machucado e não tem previsão de retorno. O chileno sofreu uma lesão na articulação acromioclavicular do ombro direito justamente no lance em que levou o cartão vermelho, quando acertou o rosto de Agustin Sant'Anna, no começo do segundo tempo.



Pulgar foi enquadrado no artigo 254 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva, que trata da "prática de jogada violenta", definida como "ato de força desproporcional ou temerário durante uma partida, que coloque em risco a integridade física do adversário". Rio - Volante do Flamengo , Pulgar foi punido pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) nesta sexta-feira (17) pela expulsão contra o Red Bull Bragantino, pela nona rodada do Campeonato Brasileiro. Ao todo, ele foi suspenso por quatro jogos na competição nacional - um, porém, já foi cumprido. Sendo assim, estará fora diante de Bahia, Atlético-MG e Vasco No entanto, o meio-campista está machucado e não tem previsão de retorno. O chileno sofreu uma lesão na articulação acromioclavicular do ombro direito justamente no lance em que levou o cartão vermelho, quando acertou o rosto de Agustin Sant'Anna, no começo do segundo tempo.Pulgar foi enquadrado no artigo 254 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva, que trata da "prática de jogada violenta", definida como "ato de força desproporcional ou temerário durante uma partida, que coloque em risco a integridade física do adversário".