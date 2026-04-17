Carrascal foi expulso direto por carrinho no lateral Guga, no Fla-Flu - Gilvan de Souza/Flamengo

Carrascal foi expulso direto por carrinho no lateral Guga, no Fla-FluGilvan de Souza/Flamengo

Publicado 17/04/2026 12:09

pela expulsão no Fla-Flu de domingo (12).

Carrascal já é desfalque certo do Flamengo nos próximos três jogos , mas agora será ausência pela quarta vez. Isso porque o colombiano foi punido novamente pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD), agora

Denunciado pelo artigo 254 (praticar jogada violenta) do Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD), o jogador pegou dois jogos de suspensão. O primeiro ele cumprirá no domingo, contra o Bahia, no Maracanã.



O outro jogo será no clássico com o Vasco, em 3 de maio. Entretanto, o Flamengo espera conseguir derrubar a punição no Pleno do STJD ou obter um efeito suspensivo se o caso não for julgado até o dia do confronto.



Carrascal também ficará fora dos duelos contra o Vitória, pela Copa do Brasil, e Atlético-MG, pelo Brasileirão. Nestes dois, ele cumprirá a punição de duas partidas também impostas pelo STJD, pela expulsão na Supercopa Rei, no início de fevereiro, contra o Corinthians.

Inicialmente, o colombiano recebeu uma pena de quatro partidas, mas o Pleno a reduziu para duas.