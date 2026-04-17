Carrascal foi expulso direto por carrinho no lateral Guga, no Fla-FluGilvan de Souza/Flamengo
Carrascal é punido de novo no STJD e desfalca Flamengo em mais um jogo
Atacante colombiano recebe segunda decisão contrário no Tribunal nesta semana
Léo Ortiz relembra fase difícil no Flamengo e admite pressão acima do esperado
Defensor relembra críticas no início da temporada e aponta evolução da equipe
Flamengo oficializa a contratação de Pedro Henrique, joia do Paysandu
Volante de 18 anos assina por três temporadas e seguirá na equipe paraense até o fim de 2026
Lenda do basquete, Oscar Schmidt tinha relação especial com o Flamengo
Ídolo encerrou a carreira no Rubro-Negro, em maio de 2003
Flamengo engata sequência positiva, e Danilo vê 'passo em falso' contra o Bragantino
Rubro-Negro soma quatro vitórias e teve boas atuações desde a derrota para o Massa Bruta
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