A lenda do basquete defendeu o Mengão entre 1999 e 2003 - Reprodução / Flamengo

A lenda do basquete defendeu o Mengão entre 1999 e 2003Reprodução / Flamengo

Publicado 18/04/2026 13:21

faleceu na última sexta-feira (17), aos 68 anos. O ala defendeu o clube entre 1999 e 2003, período em que se tornou ídolo para a torcida da Gávea.



A medida corrige uma lacuna estatutária e torna a proibição definitiva. Embora o clube tivesse prometido ao jogador, em 2003, que o número não seria mais utilizado, a numeração seguiu circulando entre outros atletas nos últimos anos.

Rio - O Flamengo anunciou, neste sábado (18), que a histórica camisa 14 do basquete rubro-negro está oficialmente aposentada. A decisão é uma homenagem póstuma a Oscar Schmidt, o "Mão Santa", que. O ala defendeu o clube entre 1999 e 2003, período em que se tornou ídolo para a torcida da Gávea.A medida corrige uma lacuna estatutária e torna a proibição definitiva. Embora o clube tivesse prometido ao jogador, em 2003, que o número não seria mais utilizado, a numeração seguiu circulando entre outros atletas nos últimos anos.

Veja fotos: Relembre momentos marcantes da carreira de Oscar Schmidt

As homenagens se estenderão também aos gramados. No confronto deste domingo (19) contra o Bahia, pelo Campeonato Brasileiro, o meia Giorgian De Arrascaeta abrirá mão da camisa 10 para vestir a 14. O uruguaio utilizou o número por seis temporadas, e agora o carregará novamente no Maracanã como um tributo ao maior cestinha da história do Brasil.

Confira a nota divulgada pelo Flamengo:

"O Conselho Diretor do Clube de Regatas do Flamengo aprovou, por unanimidade, a aposentadoria definitiva da camisa 14 do basquete rubro-negro, em homenagem a Oscar Schmidt, maior nome da história do basquete brasileiro em todos os tempos.



Como parte das homenagens, Arrascaeta vestirá a camisa 14 no domingo, no Maracanã, na partida contra o Bahia.



Ídolo eterno, Oscar marcou época com o Manto Sagrado entre 1999 e 2003, deixando um legado que transcende as quadras e seguirá inspirando gerações.



Oscar Schmidt é um patrimônio do esporte do Flamengo, do Brasil e do mundo. Sua história ajudou a moldar o basquete como o conhecemos hoje e seguirá como referência eterna de excelência, talento e paixão."

