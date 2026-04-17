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Relembre momentos marcantes da carreira de Oscar Schmidt
Mão Santa morreu nesta sexta-feira (17), aos 68 anos, em São Paulo
Esporte
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Flamengo
Flamengo oficializa a contratação de Pedro Henrique, joia do Paysandu
Volante de 18 anos assina por três temporadas e seguirá na equipe paraense até o fim de 2026
Esporte
Filho de Oscar Schmidt presta homenagem ao pai: 'Um herói'
Felipe Schmidt pediu compreensão neste momento de luto
Flamengo
Lenda do basquete, Oscar Schmidt tinha relação especial com o Flamengo
Brasileiro encerrou a carreira no Rubro-Negro, em maio de 2003
Esporte
Relembre quando Oscar Schmidt liderou a vitória do Brasil sobre os EUA no Pan de 1987
Seleção brasileira venceu os americanos por 120 a 115 com 46 pontos do Mão Santa
Esporte
Integrante do Hall da Fama, Oscar Schmidt viu recorde ser batido por LeBron James
Com 49.737 pontos, "Mão Santa" foi o maior cestinha do mundo até 2024
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