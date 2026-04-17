Oscar Schmidt, lenda do basquete brasileiro, em ação contra os Estados Unidos - Reprodução

Oscar Schmidt, lenda do basquete brasileiro, em ação contra os Estados UnidosReprodução

Publicado 17/04/2026 17:38 | Atualizado 17/04/2026 19:41

Rio - Lenda do basquete brasileiro, Oscar Schmidt morreu nesta sexta-feira (17), aos 68 anos, em São Paulo. O Mão Santa construiu um legado com recordes e momentos históricos, como a emblemática vitória sobre os Estados Unidos, nos Jogos Pan-Americanos de 1987, em Indianápolis.

Na época, o feito do Brasil marcou a primeira derrota dos Estados Unidos em casa na história da competição. Os norte-americanos sustentavam uma invencibilidade de mais de 60 jogos até a decisão contra a seleção brasileira. Oscar Schmidt anotou 46 pontos para conduzir o país à vitória por 120 a 115, na final.

No primeiro tempo, os Estados Unidos foram dominantes e abriram 20 pontos de diferença. Na reta final, Marcel conseguiu reduzir a diferença para 14. No segundo tempo, o Brasil cresceu. Oscar Schmidt fez 35 pontos e comandou a vitória de virada.

O diferencial da seleção brasileira foi a bola de três pontos. Na época, fazia apenas cinco anos da introdução da linha de três pontos, algo que não era muito explorado pelos americanos. No jogo, eles fizeram apenas três cestas de três pontos, enquanto o Brasil fez 10. Oscar, sozinho, acertou sete em 15 tentativas.

O título do Brasil nos Jogos Pan-Americanos de 1987, somado ao bronze americano nos Jogos Olímpicos de Seul em 1988, foi um divisor de águas. Nas Olimpíadas de Barcelona em 1992, os Estados Unidos levaram os maiores talentos da NBA e montou o "Dream Team" com Michael Jordan, Magic Johnson e Larry Bird.

Relembre a histórica vitória do Brasil: