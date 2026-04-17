Oscar Schmidt, lenda do basquete brasileiro, em ação contra os Estados UnidosReprodução
Oscar Schmidt liderou emblemática vitória do Brasil sobre os EUA no Pan de 1987
Seleção brasileira venceu os americanos por 120 a 115 com 46 pontos do Mão Santa
Ex-Botafogo e artilheiro da Liga Europa tenta quebrar jejum de clube inglês
Com sete gols na competição, Igor Jesus celebra classificação histórica e foca em semifinal contra o Aston Villa
Imprensa internacional repercute a morte de Oscar Schmidt: 'Lenda do basquete mundial'
O Mão Santa tinha 68 anos
Zico relembra passado e analisa peso da mídia no Rio: 'Era Botafogo Press'
Galinho recorda como o Flamengo se utilizou de profissionais do rival para encerrar jejum
Relembre momentos marcantes da carreira de Oscar Schmidt
Mão Santa morreu nesta sexta-feira (17), aos 68 anos, em São Paulo
Flamengo oficializa a contratação de Pedro Henrique, joia do Paysandu
Volante de 18 anos assina por três temporadas e seguirá na equipe paraense até o fim de 2026
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Felipe Schmidt pediu compreensão neste momento de luto
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