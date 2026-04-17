Igor Jesus comemora gol em vitória do Nottingham Forest - Divulgação / Nottingham Forest

Igor Jesus comemora gol em vitória do Nottingham ForestDivulgação / Nottingham Forest

Publicado 17/04/2026 19:32 | Atualizado 17/04/2026 19:35

Inglaterra - Um dos grandes nomes da atual temporada europeia, o brasileiro Igor Jesus tem sido o combustível para o Nottingham Forest voltar a sonhar com glórias continentais. Após eliminar o favorito Porto e garantir vaga na semifinal da Liga Europa, o atacante ex-Botafogo agora lidera a esperança do clube de encerrar um jejum de títulos que dura desde 1990.



A fase do centroavante é histórica: com sete gols no torneio, ele se tornou o maior artilheiro do clube em uma única edição de competição europeia.

"Quando eu cheguei ao Nottingham, eu sabia que conseguiríamos brigar por grandes coisas. Ainda que nossa posição na Premier League não seja das melhores, esse time é capaz de muito mais", afirmou Igor Jesus ao site 'ge'.

O brilho na Europa serve como um alento para uma temporada de altos e baixos no cenário doméstico. Sob o comando de Vítor Pereira, o Nottingham tenta usar o embalo do mata-mata para se distanciar da zona de rebaixamento no Campeonato Inglês.

"O Porto era um dos favoritos a vencer a Liga Europa e nós os derrotamos. Ainda há um longo caminho pela frente e vamos caminhando jogo a jogo já que teremos uma semifinal muito difícil contra o Aston Villa, mas o nosso sonho segue vivo em busca do grande objetivo", destacou o brasileiro.



Com 13 gols e quatro assistências em 44 jogos na temporada, o antigo camisa 99 do Glorioso rapidamente se adaptou ao futebol inglês e virou a referência ofensiva do Forest. Apesar da euforia continental, Igor Jesus mantém os pés no chão quanto ao momento na liga inglesa, onde o clube ocupa a 16ª colocação.

"Acho que essa temporada vem provando como essa liga é competitiva. Temos tudo em nossas mãos para terminar esse ano bem e vamos lutar por isso. Todos nós sabemos o que precisa ser feito e vamos em busca disso", concluiu, focado no duelo deste domingo (19), contra o Burnley.