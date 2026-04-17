Igor Jesus comemora gol em vitória do Nottingham ForestDivulgação / Nottingham Forest
A fase do centroavante é histórica: com sete gols no torneio, ele se tornou o maior artilheiro do clube em uma única edição de competição europeia.
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