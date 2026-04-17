Igor Jesus comemora gol em vitória do Nottingham ForestDivulgação / Nottingham Forest

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Inglaterra - Um dos grandes nomes da atual temporada europeia, o brasileiro Igor Jesus tem sido o combustível para o Nottingham Forest voltar a sonhar com glórias continentais. Após eliminar o favorito Porto e garantir vaga na semifinal da Liga Europa, o atacante ex-Botafogo agora lidera a esperança do clube de encerrar um jejum de títulos que dura desde 1990.

A fase do centroavante é histórica: com sete gols no torneio, ele se tornou o maior artilheiro do clube em uma única edição de competição europeia.
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"Quando eu cheguei ao Nottingham, eu sabia que conseguiríamos brigar por grandes coisas. Ainda que nossa posição na Premier League não seja das melhores, esse time é capaz de muito mais", afirmou Igor Jesus ao site 'ge'.
O brilho na Europa serve como um alento para uma temporada de altos e baixos no cenário doméstico. Sob o comando de Vítor Pereira, o Nottingham tenta usar o embalo do mata-mata para se distanciar da zona de rebaixamento no Campeonato Inglês.
"O Porto era um dos favoritos a vencer a Liga Europa e nós os derrotamos. Ainda há um longo caminho pela frente e vamos caminhando jogo a jogo já que teremos uma semifinal muito difícil contra o Aston Villa, mas o nosso sonho segue vivo em busca do grande objetivo", destacou o brasileiro.
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Com 13 gols e quatro assistências em 44 jogos na temporada, o antigo camisa 99 do Glorioso rapidamente se adaptou ao futebol inglês e virou a referência ofensiva do Forest. Apesar da euforia continental, Igor Jesus mantém os pés no chão quanto ao momento na liga inglesa, onde o clube ocupa a 16ª colocação.
"Acho que essa temporada vem provando como essa liga é competitiva. Temos tudo em nossas mãos para terminar esse ano bem e vamos lutar por isso. Todos nós sabemos o que precisa ser feito e vamos em busca disso", concluiu, focado no duelo deste domingo (19), contra o Burnley.