Rio - A imprensa internacional repercutiu a morte de Oscar Schmidt nesta sexta-feira (17), aos 68 anos. Veículos fora do Brasil relembraram a carreira do Mão Santa e mostraram a importância do ex-jogador para o basquete.
O jornal italiano Gazzetta dello Sport abordou a carreira de Oscar e destacou a passagem do Mão Santa pelo país. Ele jogou 11 temporadas na Itália: oito pelo Juvecaserta; e três pelo Pavia.
"Adeus a Oscar, lenda do basquete. A Mão Santa, que fez de Caserta um grande time, faleceu aos 68 anos", escreveu o jornal.
O Corriere dello Sport escreveu que "uma grande perda atingiu o mundo do basquete". O jornal também as cinco Olimpíadas disputadas, abordou a passagem de Oscar pela Itália e destacou que ele é ídolo do Juvecaserta.
Na Argentina, o Clarín ressaltou que Oscar Schmidt é uma "lenda do basquete mundial". O jornal relembrou a carreira do Mão Santa e também a recusa à NBA para continuar defendendo o Brasil.
O Washington Post relembrou a histórica vitória do Brasil sobre os Estados Unidos nos Jogos Pan-Americanos de 1987.
"Schmidt nunca jogou na NBA, mas é amado no Brasil por seu comprometimento com a seleção nacional, por ter participado de cinco Jogos Olímpicos consecutivos (igualando o recorde) e por ter estabelecido recordes de pontuação que permanecem. Ele também foi peça fundamental na histórica vitória contra os Estados Unidos na final dos Jogos Pan-Americanos de 1987".
