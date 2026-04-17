Zico, ídolo do FlamengoReprodução / YouTube
"Os anos 60 eram brabos. O Flamengo ganhou em 63. Depois só veio a ganhar um título em 72. Os anos 60 são do Botafogo. O Botafogo era, em 61, 62, Garrincha, Didi, Amarildo, Nilton Santos", relembrou o ídolo, citando a constelação de craques que dificultava a vida dos rivais.
A virada de chave no futebol carioca começou a se desenhar em 1972, quando o Rubro-Negro encerrou um jejum histórico ao "importar" a estrutura vencedora de General Severiano. "O Flamengo também ficou muito tempo sem ganhar nada, né? O Flamengo ganhou o campeonato de 72 só. O Carioca", explicou.
Segundo o eterno camisa 10, a contratação de peças fundamentais do adversário foi o fator determinante para a mudança de patamar na Gávea. "Trouxe o Zagallo, a comissão técnica do Botafogo, que eram os vencedores, e os jogadores. Seis jogadores do Botafogo. E foi campeão em 72. Então, quer dizer, o Botafogo começou a cair e o Flamengo se levantou", concluiu.
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