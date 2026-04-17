Zico, ídolo do Flamengo - Reprodução / YouTube

Zico, ídolo do FlamengoReprodução / YouTube

Publicado 17/04/2026 18:31 | Atualizado 17/04/2026 18:33

Rio - O termo "Flapress", frequentemente utilizado para sugerir um favoritismo da mídia em relação ao Flamengo, ganhou uma perspectiva histórica nas palavras de Zico. Em entrevista ao 'Podpah' nesta última quinta-feira (16), o Galinho revisitou as décadas de 60 e 70 para explicar que, no início de sua trajetória, o cenário era oposto.



"Os anos 60 eram brabos. O Flamengo ganhou em 63. Depois só veio a ganhar um título em 72. Os anos 60 são do Botafogo. O Botafogo era, em 61, 62, Garrincha, Didi, Amarildo, Nilton Santos", relembrou o ídolo, citando a constelação de craques que dificultava a vida dos rivais.



Zico destacou que a força do Alvinegro ia além das quatro linhas e dominava as redações esportivas da época: "Aí em 67, 68 vieram Jairzinho, Paulo Cézar (Caju), Gerson, Leônidas e tal. E foram bicampeões também. Quando nós subimos, que ganhamos logo, aí foi bom. Mas a mídia, hoje falam que tem Flapress, mas na época era Botafogo Press. Os grandes jornalistas eram todos botafoguenses. O Botafogo era isso aí".



A virada de chave no futebol carioca começou a se desenhar em 1972, quando o Rubro-Negro encerrou um jejum histórico ao "importar" a estrutura vencedora de General Severiano. "O Flamengo também ficou muito tempo sem ganhar nada, né? O Flamengo ganhou o campeonato de 72 só. O Carioca", explicou.



Segundo o eterno camisa 10, a contratação de peças fundamentais do adversário foi o fator determinante para a mudança de patamar na Gávea. "Trouxe o Zagallo, a comissão técnica do Botafogo, que eram os vencedores, e os jogadores. Seis jogadores do Botafogo. E foi campeão em 72. Então, quer dizer, o Botafogo começou a cair e o Flamengo se levantou", concluiu.