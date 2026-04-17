Felipe publicou uma homenagem após morte do pai, Oscar Schmidt - Reprodução/Instagram

Felipe publicou uma homenagem após morte do pai, Oscar Schmidt Reprodução/Instagram

Publicado 17/04/2026 17:58 | Atualizado 17/04/2026 18:09

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"Hoje o mundo perde um ídolo, e eu perco meu pai. Hoje não está sendo um dia fácil. Quando as pessoas diziam que a dor de perder um pai ou uma mãe é inexplicável, elas tinham razão. Um vazio se cria dentro de você, você fica sem chão, e parece que um pedaço de você foi arrancado", escreveu.

O diretor criativo relatou que apenas o tempo será capaz de amenizar o sofrimento com a perda do familiar. "Queria pedir que respeitassem minha família neste momento duro e que nos deixem viver o nosso luto. Mas também que celebrem a vida que meu pai teve dentro e fora das quadras. Ele foi um herói e deixou um legado no basquete que poucos alcançaram."

Felipe também falou sobre os aprendizados deixados por Oscar Schmidt. "E, como filho, eu só tenho a dizer: pai, vou sentir a sua falta. Vou honrar tudo o que você me ensinou a ser como homem e tentar ser ao menos 10% do ser humano que você foi. Você foi um exemplo de vida para mim, e eu nunca, nunca vou te esquecer. Agora descansa em paz, pai. Dá um oi para a nossa Nona. Você está no hall da fama da vida", concluiu.

Lenda do Basquete

Oscar Schmidt foi detentor do recorde de maior pontuador da história do basquete, com 49.703 pontos, até 2024, quando foi superado por LeBron James . Além disso, possui o recorde de mais pontos na história dos Jogos Olímpicos, com 1.093.

Pela seleção brasileira, o momento mais emblemático foi a conquista do ouro dos Jogos Pan-Americanos de 1987, em Indianápolis. Na época, liderou o Brasil na vitória por 120 a 115 sobre os Estados Unidos, marcando a primeira derrota dos norte-americanos em casa na história da competição.

Durante a carreira, Oscar Schmidt defendeu clubes como Palmeiras, Sírio, Corinthians e Flamengo, onde ele se aposentou do basquete, em 2003. Ele conquistou títulos como o Campeonato Brasileiro com Palmeiras em 1977 e Corinthians em 1996, além do Mundial com o Sírio em 1979 e o Carioca com o Flamengo em 1999 e 2002.