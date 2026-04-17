Oscar Schmidt, quando jogava pelo Banco Bandeirantes, na partida contra o Palmeires na qual alcançou os 40 mil pontos - Marie Hippenmeyer/AFP

Oscar Schmidt, quando jogava pelo Banco Bandeirantes, na partida contra o Palmeires na qual alcançou os 40 mil pontos Marie Hippenmeyer/AFP

Publicado 17/04/2026 22:49

Brasília - O presidente Lula se manifestou por meio das redes sociais para lamentar a morte de Oscar Schmidt, nesta sexta-feira (17). Na publicação, ele destacou que o ex-jogador "foi o maior ídolo da história do basquete brasileiro" e afirmou que o Mão Santa "ao longo de décadas, uniu o país em torno das quadras".

Veja a publicação

Oscar Schmidt, o "Mão Santa", foi o maior ídolo da história do basquete brasileiro e um dos maiores cestinhas da modalidade. Exemplo de obstinação, talento e de amor à camisa da Seleção.



Ao longo de décadas, uniu o país em torno das quadras, com arremessos inesquecíveis e liderança indiscutível. Disputou cinco Olimpíadas e se tornou o maior pontuador da história dos Jogos.



Pela seleção, o momento mais simbólico ocorreu na final dos Jogos Pan-Americanos de 1987, em Indianápolis, quando conduziu o Brasil na vitória por 120 x 115 sobre os Estados Unidos, a primeira derrota dos norte-americanos em casa na história da competição. Oscar também conquistou o bronze no Mundial de 1978, disputado nas Filipinas.



Sua dedicação elevou o nome do pais e fez dele inspiração para gerações de atletas e amantes do esporte.



Neste momento de pesar, deixo minha solidariedade à família, aos amigos e à legião de fãs que ele conquistou no esporte.

Oscar Schmidt, o "Mão Santa", foi o maior ídolo da história do basquete brasileiro e um dos maiores cestinhas da modalidade. Exemplo de obstinação, talento e de amor à camisa da Seleção.



Ao longo de décadas, uniu o país em torno das quadras, com arremessos inesquecíveis e… — Lula (@LulaOficial) April 17, 2026

Oscar Schmidt, o "Mão Santa", foi o maior ídolo da história do basquete brasileiro e um dos maiores cestinhas da modalidade. Exemplo de obstinação, talento e de amor à camisa da Seleção.



Ao longo de décadas, uniu o país em torno das quadras, com arremessos inesquecíveis e… — Lula (@LulaOficial) April 17, 2026