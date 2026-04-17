22/12/2002 - ARQUIVO O DIA- Jogadores do Flamengo comemorando o titulo de Campeao Estadual em 2002 . Foto: Antonio Cruz/Arquivo O Dia - Antonio Cruz/Arquivo O Dia

22/12/2002 - ARQUIVO O DIA- Jogadores do Flamengo comemorando o titulo de Campeao Estadual em 2002 . Foto: Antonio Cruz/Arquivo O DiaAntonio Cruz/Arquivo O Dia

Publicado 17/04/2026 19:35 | Atualizado 18/04/2026 09:00



Rio - A Câmara Municipal do Rio e a Prefeitura decretaram luto oficial de três dias pela Rio - A Câmara Municipal do Rio e a Prefeitura decretaram luto oficial de três dias pela morte do ex-jogador de basquete Oscar Schmidt, aos 68 anos , na tarde desta sexta-feira (17). Presidente da Casa Legislativa, Carlo Caiado (PSD) destacou a importância do "Mão Santa" para o esporte brasileiro.

"Oscar inspirou várias gerações de atletas com a sua garra e sua postura dentro e fora das quadras. O Brasil perde mais do que um ídolo, uma referência de disciplina, dedicação e paixão. Nada mais justo do que eternizar seu nome, para ele continuar a inspirar outros cariocas", disse Caiado, que na próxima quarta (22), vai propor batizar um espaço esportivo público, ainda não definido, com o nome de Oscar.

Já o prefeito Eduardo Cavaliere (PSD) ressaltou a trajetória de Oscar pela seleção brasileira de basquete: "Ele foi símbolo de determinação, excelência e amor pelo Brasil, inspirando gerações dentro e fora das quadras. Maior pontuador da história dos Jogos Olímpicos, representou o Brasil em cinco edições e liderou a histórica conquista do ouro nos Jogos Pan-Americanos de 1987 contra os EUA. Seu nome já está eternizado na Vila Olímpica Oscar Schmidt, em Santa Cruz, onde segue inspirando jovens atletas todos os dias".



Conhecido como "Mão Santa", Oscar construiu uma das carreiras mais marcantes do basquete mundial. Ao longo da trajetória, ultrapassou a marca de 49 mil pontos e representou o Brasil em cinco edições dos Jogos Olímpicos. Ele também é considerado um dos maiores nomes da história do basquete, com reconhecimento internacional e passagens por clubes no Brasil e no exterior".