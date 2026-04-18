Incêndio atingiu a área externa do imóvel - Reginaldo Pimenta/Agência O Dia

Incêndio atingiu a área externa do imóvelReginaldo Pimenta/Agência O Dia

Publicado 18/04/2026 07:52

Rio – Um incêndio atingiu o edifício histórico Touring, na Praça Mauá, na Região Central, na madrugada deste sábado (18). No local, funciona um complexo gastronômico, inaugurado no mês passado. Imagens que circulam pelas redes sociais mostram a proporção das chamas.

Assista:

TOURING PEGANDO FOGO NA PRAÇA MAUA, DO LADO DO RIO FASHION WEEK pic.twitter.com/nwxqp7XhWz — vignt sept (@jeffe_srs) April 18, 2026

O Corpo de Bombeiros informou que equipes do quartel central receberam acionamento para a ocorrência, no número 10 da Avenida Rodrigues Alves, pouco depois da meia-noite. Cerca de uma hora depois, o fogo estava controlado. Não houve vítimas.

O prefeito Eduardo Cavaliere (PSD) usou as redes sociais para informar que o fogo começou após um curto-circuito numa fritadeira elétrica que estava sendo usada em um container na área externa do complexo, onde estava instalada uma cozinha operacional. O chefe do Executivo municipal afirmou que o incêndio não causou danos ao edifício.

fotogaleria

Originalmente, o imóvel funcionava como um terminal de passageiros marítimos do Touring Club do Brasil. No prédio, o primeiro a ser avistado por viajantes que desembarcavam na região, operavam serviços de alfândega e informações turísticas.

Depois de décadas de inutilização, o edifício passou a receber o complexo gastronômico de nove mil m² e capacidade para mais de três mil pessoas, que abriga filiais dos restaurantes Boteco Belmonte, Azumi e Il Piccolo, além do Acervo Bar. A reportagem tenta contato com o Boteco Belmonte, responsável pelo espaço, para buscar informações sobre a reabertura do local, mas ainda não obteve retorno. O espaço segue disponível.