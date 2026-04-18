Agentes da 61ª DP (Xerém) conduziram as investigações sobre o caso - Divulgação/Polícia Civil

Agentes da 61ª DP (Xerém) conduziram as investigações sobre o casoDivulgação/Polícia Civil

Publicado 18/04/2026 18:21

Rio - A Polícia Civil prendeu, na tarde deste sábado (18), em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, uma mulher suspeita de aplicar o golpe do falso advogado. Ela teria causado um prejuízo de mais de R$ 50 mil a uma das vítimas.

De acordo com investigações da 61ª DP (Xerém), a mulher se passava por advogada e até por servidora do Poder Judiciário, utilizando nomes de magistrados para dar aparência de legalidade às fraudes.

Ainda segundo a Polícia Civil, a suspeita alegava possuir influência no Judiciário para convencer as vítimas de que poderia facilitar decisões em processos. Ela prometia vantagens indevidas e, com isso, ganhava quantias elevadas em dinheiro. Em um dos casos já apurados, o prejuízo ultrapassa R$ 53 mil.

A mulher tinha um mandado de prisão preventiva em aberto pelo crime de estelionato. Neste sábado (18), os policiais também cumpriram um mandado de busca e apreensão e arrecadaram diversos materiais que reforçam os indícios do crime, como três celulares, dois computadores, um tablet e um token digital - um dispositivo de uso restrito à advocacia.



A apuração da 61ª DP indicou que outras vítimas podem ter sido lesadas pelo mesmo esquema. Por isso, a corporação orienta que possíveis vítimas procurem a delegacia mais próxima para registrar a ocorrência.