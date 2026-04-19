Quem quer se inscrever deve ficar de olho na data - Divulgação

Quem quer se inscrever deve ficar de olho na dataDivulgação

Publicado 19/04/2026 00:00

A Fundação Cecierj, por meio de sua Diretoria de Divulgação Científica (DIRDC), anunciou a abertura do processo de Seleção Pública de Bolsistas nº 01/2026. Ao todo, estão sendo oferecidas 59 vagas para atuação em projetos que são pilares da popularização do conhecimento científico em todo o território fluminense. As inscrições são gratuitas e podem ser realizadas até o dia 11 de maio.

O edital unificado visa selecionar profissionais e estudantes para colaborar em iniciativas de grande impacto social, como o Museu Ciência e Vida, a Caravana da Ciência, a Praça da Ciência Itinerante, o Cineclube Cecierj, a FECTI (Feira de Ciência, Tecnologia e Inovação do Estado do Rio de Janeiro) e a Olimpíada de Ciência & Arte.

Inovação e Inclusão

Para o presidente da Fundação Cecierj, Ricardo Piquet, a abertura deste edital reforça o compromisso da instituição com a formação contínua e a interiorização da ciência. “Essas bolsas não são apenas auxílios financeiros; são oportunidades de inserção em projetos que transformam a percepção da sociedade sobre o papel da tecnologia e da inovação no dia a dia”, destaca.

Os selecionados atuarão no desenvolvimento de atividades pedagógicas, mediação de exposições, organização de eventos científicos e suporte técnico-administrativo aos programas itinerantes que percorrem os municípios do Rio de Janeiro.

Como Participar

Os interessados devem consultar o edital completo para verificar os requisitos específicos de cada vaga, que variam conforme o projeto e a área de atuação. O processo seletivo consiste em análise documental e, dependendo da categoria, etapas avaliativas complementares.

• Prazo de inscrição: até 11 de maio de 2026.

• Link para o edital e inscrições: https://www.cecierj.edu.br/divulgacao-cientifica/trabalhe-conosco/

• Número de bolsas: 59 vagas.

