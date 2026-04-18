Exonerações fazem parte de revisão estrutural feita pelo governador Ricardo Couto - Reginaldo Pimenta / Arquivo O Dia

Exonerações fazem parte de revisão estrutural feita pelo governador Ricardo CoutoReginaldo Pimenta / Arquivo O Dia

Publicado 18/04/2026 18:37

Rio - O governador em exercício Ricardo Couto exonerou, nesta sexta-feira (17), 93 pessoas vinculadas à Secretaria de Estado de Governo (Segov). A medida, publicada em edição extra do Diário Oficial, atingiu cargos comissionados da área administrativa da pasta.

Segundo o Governo do Rio, a determinação dá continuidade ao processo de revisão estrutural conduzido pela gestão de Couto, com foco na racionalização de gastos e no aumento da eficiência da máquina pública.



Um levantamento do Poder Executivo identificou inconsistências funcionais entre os casos analisados, como ausência de registro de acesso aos sistemas internos e inexistência de credenciamento institucional, o que motivou os desligamentos.

A economia estimada com esta etapa é de cerca de R$ 8 milhões ao ano.



Outras saídas



Com as 93 saídas, o total de exonerações realizadas no âmbito da Secretaria de Governo e da Casa Civil chegou a 544 servidores, sendo 451 feitas anteriormente.

Para o governo, a medida reforça o compromisso com o uso responsável dos recursos públicos e o fortalecimento dos mecanismos de controle e transparência.



"A iniciativa integra o conjunto de auditorias em andamento, que prevê a revisão de estruturas administrativas e contratos e deverá ser ampliada para outros órgãos da administração estadual", explicou em nota.

Ainda nessa sexta-feira (17), o governador em exercício Ricardo Couto extinguiu três subsecretarias: a Adjunta de Projetos Especiais e suas subordinadas; a de Gastronomia e suas subordinadas; e a de Ações Comunitárias e de Empreendedorismo.