Fátima Candeias se apresenta cantando louvor no Catete - Reprodução / Redes Sociais

Fátima Candeias se apresenta cantando louvor no CateteReprodução / Redes Sociais

Publicado 18/04/2026 14:37

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Em um vídeo publicado nas redes sociais nesta sexta-feira (17), a artista de rua, que se apresenta cantando em ruas do bairro, contou que precisou ir ao Hospital Municipal Souza Aguiar, no Centro, para ser atendida por um oftalmologista. Ainda com o olho roxo, ela reclamou sobre o crescimento de casos de agressões.

"Fico indignada como essas coisas acontecem. Não existe mais amor. Não existe mais respeito ao idoso, à mulher e, pior ainda, à mulher idosa, que é o meu caso e de tantas outras. Até quando vai ser assim? Se matam por qualquer coisa. Agridem por qualquer coisa. Intolerância total e geral, contra tudo e contra todos. Não se pode fazer mais nada, muito menos quando se trata da palavra de Deus", discursou.

Fátima afirmou que não vai desistir de se apresentar nas ruas. A idosa também cobrou maior atuação de autoridades no combate a crimes como esses.

"Está acontecendo isso direto. Não tem respeito. Cadê as autoridades? O feminicídio está aumentando cada dia mais e não se faz nada. O código criminal é muito falho, tem que ser modificado. Mesmo com flagrante, com testemunha, não dá em nada porque é falho. Essas leis têm que ser mudadas. Minha luta não pode ser em vão. Eu não vou desistir", disse.



O crime foi registrado na 9ª DP (Catete) como lesão corporal. Segundo a Polícia Civil, após o atendimento médico, a vítima passou por exame de corpo de delito. O autor já foi ouvido e o caso encaminhado para o Juizado Especial Criminal (Jecrim).

Relembre o caso

Fátima foi agredida com um soco no olho na tarde da última quinta-feira (16) enquanto cantava louvores em frente a um supermercado no Catete. A vítima disse que a agressão ocorreu após um desentendimento com um homem, que teria reclamado do som, alegando que ela estaria incomodando as pessoas.

Segundo ela, o homem chegou a acionar a Guarda Municipal enquanto se ausentou por um período breve. Ao retornar, a artista conversou com os agentes, que não constataram qualquer irregularidade em sua atividade, considerada legal dentro das normas para apresentações de rua.

Ainda de acordo a cantora, após o encerramento da abordagem da Guarda, o suspeito voltou a discutir, segurou seu braço e lhe desferiu um soco no rosto.

Após a agressão, Fátima - que atua como artista de rua há cerca de 15 anos, sendo 11 deles dedicados ao canto de louvores - procurou atendimento médico, passou por avaliação oftalmológica e realizou exame de corpo de delito no Instituto Médico Legal (IML).