No Dia de São Jorge, quem resite a uma feijoada deliciosa? - Divulgação Carlos Eduardo Melo de Paiva

No Dia de São Jorge, quem resite a uma feijoada deliciosa?Divulgação Carlos Eduardo Melo de Paiva

Publicado 19/04/2026 00:00

O Hotel Nacional prepara um evento especial para o Dia de São Jorge, 23 de abril. Hóspedes e visitantes poderão desfrutar da clássica feijoada em dois ambientes exclusivos, ambos emoldurados pela beleza natural de São Conrado e embalados pela música ao vivo.N

o Restaurante Sereia, localizado na icônica área interna do hotel, a proposta é uma imersão gastronômica entre 12h e 16h. O público poderá desfrutar de um buffet completo, que inclui desde saladas e pratos quentes até a tradicional feijoada com todos os seus acompanhamentos, além de uma seleção de sobremesas.

Para brindar a data, a experiência conta com duas batidas alcoólicas de cortesia, enquanto o som do pagode dita o ritmo na área da piscina, criando a atmosfera perfeita para quem busca o conforto em um ambiente sofisticado e descontraído.Já para quem prefere celebrar a data com os pés na areia e a brisa do mar, o Quiosque Nacional, situado na orla logo à frente do hotel, apresenta um menu executivo exclusivo, também das 12h às 16h. Com opções de feijoada individual ou para 2 pessoas, opção essa que oferece 1 chopp cortesia, o espaço oferece uma proposta mais informal e promoção de dose dupla de caipirinha. A trilha sonora fica por conta do pagode ao vivo, transformando o calçadão de São Conrado no ponto de encontro ideal para celebrar o "santo guerreiro".