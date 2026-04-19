Na unidade do Mamma Jamma, em Botafogo, dá para apreciar a vista - Divulgação

Na unidade do Mamma Jamma, em Botafogo, dá para apreciar a vistaDivulgação

Publicado 19/04/2026 00:00

fotogaleria O interesse pela gastronomia não para de crescer no Brasil e o Rio de Janeiro acompanha esse movimento. Afinal, comer fora e experimentar novos sabores não é mais como antigamente quando, em criança, íamos com nossos pais para restaurantes. Trata-se de uma experiência muito saborosa que vem ganhando cada vez mais adeptos. Estão aí os festivais gastronômicos, como Comida de Boteco, de Favela, de Café da Manhã, Restaurante Week, entre outros. Com os feriados prolongados, como Tiradentes, São Jorge e Dia do Trabalhador, as pessoas podem ter mais tempo para aproveitar o descanso na Cidade Maravilhosa e o roteiro de lazer pode ir muito além das praias.Com o dólar e as passagens aéreas mais caras, a tendência do 'staycation' (que consiste em aproveitar a própria cidade nos momentos de folga) tem mais sabor. De acordo com a Associação Brasileira de Bares e Restaurantes (Abrasel), a capital fluminense conta com mais de 10 mil bares e restaurantes, tornando-se um dos maiores hubs gastronômicos do país. De olho nesse potencial, redes e restaurantes cariocas oferecem experiências que permitem celebrar a diversidade cultural global sem necessidade de passaporte e gastando menos.

Além de uma nova experiência gastronômica, muitas pessoas querem aprender a colocar, literalmente, a mão na massa. Levantamento com base em dados do Google Trends mostra que as buscas por 'curso de chef' cresceram 150% no país entre maio de 2023 e abril de 2024. No estado do Rio, o avanço também é expressivo, com aumento consistente nas pesquisas por cursos de culinária, gastronomia EAD (Ensino a Distância) e formação técnica, indicando um público cada vez mais interessado em transformar a cozinha em profissão ou fonte de renda.

O crescimento acompanha uma mudança clara na forma como os cariocas se relacionam com a comida. Mais do que alimentação, a gastronomia passou a ser experiência, lazer e até estilo de vida. Nesse cenário, escolas especializadas ganham protagonismo, como o Instituto Gourmet, curso de gastronomia com unidades no Rio de Janeiro, que oferece formação prática voltada tanto para iniciantes quanto para quem deseja empreender no setor. "A procura por qualificação cresceu de forma expressiva nos últimos anos, e percebemos um perfil de aluno que quer autonomia e transformação profissional”, afirma Glaucio Athayde, CEO do Instituto Gourmet. "Mais do que aprender uma receita, eles buscam ferramentas para construir uma nova trajetória", afirma.

Para Erick Passarelli, CEO da Receitaria, escola de gastronomia em São Paulo, o fenômeno vai além da cozinha. "A gastronomia deixou de ser vista como algo distante ou restrito a restaurantes. Hoje, é uma oportunidade concreta de negócio. Muitas pessoas começam de casa e transformam isso em renda", afirma.

Curso de Pizzaiolo Mãos que Transformam

Pensando nesses termos e numa população com menos recursos, a Rede de Pizzaria Mamma Jamma realizou o Curso de Pizzaiolo Mãos que Transformam, uma iniciativa institucional voltada à capacitação profissional de mulheres e à criação de oportunidades concretas de empregabilidade na gastronomia. O curso foi realizado em parceria com a ONG Crescer, organização atuante no Rio de Janeiro dedicada à educação, qualificação profissional e inclusão social de pessoas em situação de vulnerabilidade. A primeira edição foi realizada na unidade da Barra da Tijuca e teve duração de seis semanas. O curso foi destinado a mulheres a partir de 18 anos, oriundas de territórios periféricos do Rio de Janeiro.

As participantes foram selecionadas pela ONG Crescer por meio de inscrição pública, processo de pré-seleção e acompanhamento de assistência social, garantindo critérios de inclusão, comprometimento e suporte ao longo de toda a jornada. Ao final do curso, as participantes receberam certificação e passaram a integrar um processo estruturado de encaminhamento para oportunidades de trabalho, com possibilidade de inserção tanto na própria rede quanto em empresas parceiras do setor. Mais do que uma capacitação pontual, o projeto teve como foco a construção de trajetórias profissionais sustentáveis.



Clientes mais exigentes

O novo olhar também é percebido nos restaurantes. No Terra Brasilis, na Urca, na Zona Sul do Rio, a responsável administrativa Cristiane Almeida observa uma transformação no comportamento do público. "Hoje, o cliente está mais informado, mais exigente e atento aos detalhes. Ele pesquisa antes de visitar, compara experiências e valoriza autenticidade. Não é mais só sobre comer, é sobre viver o momento completo", afirma.

Segundo ela, a experiência ganhou protagonismo. "Ambiente, atendimento, música e até a vista fazem parte disso. Estar em um lugar como a Praia Vermelha agrega valor. O cliente quer sentir que aquele momento é único”, completa. A percepção é confirmada por quem frequenta o espaço.Bruna Campanholo, de 32 anos, que mora no Rio de Janeiro há cinco anos e é natural de Santa Maria, vê a gastronomia como parte do bem-estar. "Eu amo o Terra Brasilis. A comida é maravilhosa, mas o que me faz voltar é a experiência. Tem dias em que ir lá é quase terapêutico. A vista, o ambiente, tudo ajuda a desacelerar", conta.

Mirante da Rocinha: sabor e paisagem

Quem gosta de inovar ainda mais pode pasar um almoço em família no Mirante da Rocinha. "É mais do que uma refeição, é um encontro com o Rio em sua forma mais autêntica. A vista impressiona logo na chegada, com a cidade se abrindo entre o mar e a montanha. O clima é leve, acolhedor, daqueles que convidam a ficar sem pressa. Entre risadas e brindes, os pratos chegam cheios de sabor e identidade. A cada garfada, há um pouco da história da favela e da criatividade local. Crianças, adultos e avós encontram seu espaço, compartilhando momentos simples que viram memória", diz Renan Monteiro.

Cria da Rocinha, ele transformou sua vivência em oportunidade, abrindo caminhos por meio do turismo de base comunitária. "O atendimento é próimo, quase como ser recebido na casa de alguém. O pôr do sol transforma o almoço em espetáculo. Fotos são inevitáveis, mas o melhor fica mesmo na lembrança. É o tipo de experiência que aproxima, conecta e faz querer voltar", afirma. À frente do Mirante, imprime sua visão de valorização do território e das pessoas. Sua trajetória mistura ousadia, trabalho e um olhar atento para o potencial da favela. Renan entende que cada visitante leva mais do que fotos — leva uma nova percepção. "O Mirante é sobre mostrar que a favela também é lugar de beleza, oportunidade e orgulho", resume.

De olho nas redes

Na prática, esse comportamento também se reflete na escolha dos restaurantes. A assessora de imprensa Adriana Quintairos, moradora da Zona Norte, conheceu um restaurante japonês pelas redes sociais por indicação da filha, Maitê. "Hoje eu dificilmente escolho um lugar sem antes olhar nas redes. Foi minha filha que me mostrou o perfil e despertou a curiosidade. Quando a gente foi, não era só sobre a comida, era todo o ambiente, a apresentação, a experiência. Isso faz diferença e influencia totalmente na decisão", relata Adriana Quintairos.

Se por um lado os restaurantes se adaptam a esse novo público, por outro as redes sociais aceleram ainda mais essa transformação. Para Mariana Alves, especialista em marketing para restaurantes, o digital mudou completamente a dinâmica do setor. "Hoje, a rede social é o primeiro contato do cliente com a marca. Antes mesmo de sair de casa, ele já decidiu se quer ir ou não. A comida virou conteúdo, e isso transformou a gastronomia em desejo. Restaurantes que entendem isso conseguem não só atrair, mas construir uma marca forte e consistente no mercado explica.

Ela destaca que esse impacto vai além da divulgação e se conecta diretamente com a experiência oferecida. "Não é sobre postar, é sobre posicionar. Um restaurante bem comunicado constrói percepção de valor em segundos, mas isso precisa estar alinhado com o que o cliente encontra no local. Quando o ambiente, o atendimento e o produto entregam o que foi prometido no digital, há uma conexão real com o consumidor. E é isso que gera retorno, fidelização e crescimento sustentável", afirma Mariana Alves.

Essa relação entre imagem e experiência também aparece na vivência do público. Pricilla, frequentadora assídua de restaurantes japoneses no Rio, percebe essa mudança de forma clara. "Hoje a gente não escolhe só pela comida. A experiência começa no Instagram e termina no restaurante. Se o lugar não entrega o que mostrou, dificilmente a pessoa volta. Eu mesma já deixei de ir a lugares que não pareciam coerentes com o que vi online", afirma.

Expectativa precisa ser alcançada

A conexão entre expectativa e entrega é reforçada dentro dos restaurantes. Para Gean Guerreiro, sócio-fundador do Iummy Sushi, na Taquara, a influência das redes sociais é direta no comportamento do consumidor. "A decisão começa antes da pessoa sair de casa. Ela vê, salva, compartilha e escolhe ali onde vai comer. As redes sociais viraram vitrine e filtro ao mesmo tempo. Se não gera desejo, não converte", diz.

Segundo ele, o crescimento da culinária japonesa ilustra bem essa evolução. "A culinária japonesa deixou de ser nicho e virou rotina do brasileiro. Mas não foi só volume, foi evolução. O cliente aprendeu a consumir japonês. Hoje ele entende corte, frescor, apresentação. Ele compara, questiona e não aceita mais qualquer coisa", afirma.O novo consumidor, mais informado e exigente, eleva o nível de todo o mercado. "Hoje, qualidade, apresentação e experiência não são mais diferenciais, são obrigação. Quem não entrega isso está fora do jogo", completa Gean Guerreiro.

Concorrência aumentou

Na ponta do mercado, o aumento da concorrência também é realidade. Para Marcus Carnevale, CEO da Bro Art & Burguer, em Botafogo, o crescimento do setor trouxe desafios importantes e exige cada vez mais preparo dos empreendedores. "A concorrência aumentou muito, tanto em número de restaurantes quanto na disputa dentro das plataformas. Hoje, quem entra no mercado precisa entender que não basta ter um bom produto. É necessário dominar gestão, precificação, operação e estratégia. O que vemos é muita gente iniciando sem esse preparo, o que acaba gerando uma concorrência desleal e insustentável", afirma.

Ele ressalta que o comportamento do consumidor também mudou e impacta diretamente o negócio. "O cliente está mais criterioso, mais atento ao custo-benefício e menos disposto a errar. Com o aumento do custo de vida, ele pesquisa mais, compara mais e valoriza experiências que realmente entregam qualidade. Por isso, a fidelização se tornou um dos maiores ativos. Quando o cliente encontra um restaurante que atende às expectativas, ele volta e cria um vínculo. Para novos negócios, o grande desafio é justamente conquistar essa confiança em um mercado já bastante competitivo", explica.

Outro ponto, segundo ele, é a necessidade de diferenciação. "Não basta só fazer bem feito. Hoje, é preciso ter identidade, propósito e uma comunicação clara. O restaurante precisa se posicionar, criar uma marca e ocupar um espaço na mente do consumidor. Quem consegue alinhar produto, experiência e estratégia sai na frente. Quem não consegue, dificilmente se mantém no mercado atual”, completa Marcus Carnevale.

Quando se fala em experiências gastronômicas, nomes como o da chefs Flavia Quaresma, que atualmente é Chef consultora da Mamma Jamma junto aos Chefs da Casa, Felipe Biscuola e Raimundo Rodrigues, vem à mente. Atualmente, ela convida colegas como Kátia Barbosa, entre outras, para colaborar no cardápio. Neste perído, quem assina o menu do Pezzo Itália, projeto gastrononônimo do restaurante é a chef Monique Gabiatti, eleita Chef Revelação no Prêmio Rio show de Gastronomia 2025

Conhecida por sua cozinha autoral que valoriza os frutos do mar e os pescados frescos, Monique leva ao projeto sua identidade culinária marcada pela proximidade com o oceano, utilizando frutos do mar como na pizza de polvo. No Pezzo d’Italia, sua participação e marcada justamente por essa assinatura. Idealizado pela Mamma, o Pezzo d’Italia propõe uma jornada sensorial pela Itália a partir de menus especiais criados em parceria com chefs convidados.

Cada edição apresenta uma interpretação autoral da culinária italiana, sempre com entrada, prato principal e sobremesa, conectando tradição, memória afetiva e criatividade. A Mamma Jamma é reconhecida por sua cozinha italiana que combina tradição, qualidade de ingredientes e uma experiência acolhedora. Ao convidar chefs de diferentes estilos, a marca reforça seu compromisso com a criatividade gastronômica e com intercâmbio cultural dentro da culinária.

Equilíbrio entre prazer e saúde

Além da experiência e do mercado, a relação com a alimentação também passa por mudanças de hábito. A nutricionista Laita Balbio, do Espaço Hi, em São Paulo, observa um público mais consciente. "As pessoas estão mais interessadas em entender o que comem. Existe uma busca por equilíbrio entre prazer e saúde. A gastronomia entra como ferramenta para melhorar a relação com a comida, e não apenas como indulgência", afirma.

Com a soma de fatores como redes sociais, empreendedorismo, mudança de comportamento e valorização da experiência, a gastronomia se consolida como um dos setores mais dinâmicos também no Rio de Janeiro. Mais do que tendência, o que se vê é uma transformação definitiva na forma de consumir, produzir e viver a comida.



Experiência gastronômica para todos os gostos



Brunch francês

Já pensou em transformar um café em uma pequena viagem para a França sem sair do Rio? Na Boulangerie Carioca, pâtisserie inspirada no estilo francês, é possível degustar croques, croissants e éclairs diretamente da cozinha francesa, juntamente a espresso, cappuccino e macchiato. Av. Flamboyants da Península, 855, Barra da Tijuca, com funcionamento diário, das 8h às 20h | Avenida Embaixador Abelardo Bueno, 1300, Barra Olímpica, com funcionamento diário, das 10h às 22h.

Uma parada no interior

Em uma viagem pelo interior do Rio, poucas experiências são tão marcantes quanto parar para um café da tarde com bolo caseiro, daqueles que lembram a casa da avó. Inspirada por essa memória afetiva, a Casa de Bolos oferece no cardápio sabores que remetem a esse clima. Ao todo, são mais de 100 sabores artesanais, feitos com fruta, como de bolos clássicos, recheados, diet, funcionais, mini, e também tortas, cucas, banoffee e outras sobremesas geladas. Rua Xavier da Silveira, 50, Copacabana, com funcionamento de segunda-feira a sábado, das 08h às 19h | Rua Teófilo Otoni, 190, Centro, de segunda-feira a sexta-feira, das 08h às 19h.

Conexão Italiana



Se a intenção é ter uma experiência gastronômica que conecta história, tradição e identidade, a Di Blasi Pizzas, rede de pizzarias referência no mercado de delivery, fiel às raízes da gastronomia italiana, oferece uma pizza com massa finíssima e ingredientes selecionados para retirar e saborear ou pedir em casa. São mais de 70 sabores para agradar diversos paladares. R. Doutor Marques Canário, 100, Leblon. Funcionamento de segunda a quinta-feira e domingo, das 17h às 23h30; de sexta-feira e sábado, das 17h às 00h. | Av. das Américas, 6700, loja 107, Barra da Tijuca. Funcionamento de segunda a quarta-feira, das 17h às 23h30; de quinta-feira a domingo, das 17h às 00h.

Já para quem gosta de experimentar sabores das mais diferentes chefs, o Mamma Jamma também é uma pedida. Tem unidades no Botafogo Praia Shopping, no Casa, & Gourmet Shopping e no Rio Sul. Já na Zona Sudoeste, no CasaShopping, no New York City Center, no Recreio Shopping e no Rio Design Barra. Jà na Zona Norte, no Shopping Tijuca e Norte Shopping. Em Niterói, tem unidades em Icaraí e no Plaza Shopping,

Sabor de Hamburgo sem culpa

Os amantes de carne não podem deixar de visitar a Mr. Fit, rede pioneira no conceito de fast-food saudável no Brasil, em que o hambúrguer, que tem suas raízes em Hamburgo, Alemanha, é servido como opção saudável. A rede oferece versões de carne bovina, frango, tilápia, salmão, soja e veganas, focadas em sabor e bem-estar, usando ingredientes frescos e molhos especiais em pães macios. Serviço: Alberto de Campos, 25 - Ipanema. Funcionamento: de segunda a quinta-feira, das 10h às 20h, e sextas-feiras, das 10h às 19h. | Av. das Américas, 700 - Bloco 8, Loja 107G - Barra da Tijuca. Funcionamento: de segunda a quinta-feira, das 10h às 20h; sextas-feiras, sábados e domingos, das 10h às 18h.



Gostinho do Oriente

Sabia que a Pistache, que viralizou no Brasil nos últimos tempos, é originária do Oriente Médio? Pois é, a semente é nativa de países como Síria, Irã e Turquia e cultivada como um alimento de elite. No JAH Açaí, Sorvetes e Picolés é possível encontrar um sorvete feito com a Pistache, sem casca e sem sal no desenvolvimento, garantindo sabor e textura cremosa. Além do sorvete, também a rede oferece o clássico nacional açaí, 60% fruta, com mais de 32 opções de toppings. Carioca Shopping - Av. Vicente de Carvalho, 909, Vila da Penha, 1° piso - De segunda-feira a sábado, das 10h às 22h, domingos e feriados, das 12h às 22h. Shopping Nova América - Av. Pastor Martin Luther King, Jr., 126, Del Castilho - 1° Piso - Todos os dias, das 11h às 22h.

Ambientação imersiva

No coração da Lapa, o Rio Scenarium é um dos maiores ícones quando o assunto é transformar uma refeição em experiência. Instalado em um casarão do século XIX na Rua do Lavradio, o espaço — reconhecido como Patrimônio Cultural de Natureza Imaterial da cidade do Rio de Janeiro — reúne milhares de peças antigas que ajudam a contar a história do Brasil, criando uma ambientação única e imersiva. No cardápio, clássicos da culinária brasileira dividem espaço com petiscos e pratos generosos, pensados para acompanhar a experiência musical e social. Rua do Lavradio, 20, Centro. Contato: (21) 96550-0002 (WhatsApp).

Espaço histórico e cultural

O Restaurante Mangue Seco oferece uma vivência que combina tradição nordestina com um toque de sofisticação contemporânea. Instalado em um bonito sobrado do século XIX, o espaço carrega forte valor histórico e cultural, com uma decoração que remete às raízes brasileiras por meio de elementos rústicos e referências ao litoral e ao sertão. Mais do que restaurante, é também bar e cachaçaria, reunindo mais de 100 rótulos de cachaças artesanais, o que amplia a experiência sensorial do público. A cozinha é brasileira, com especial destaque para peixes e frutos do mar — como moquecas, caldeiradas e bobós — além de opções de carnes. Rua do Lavradio, 23, Centro,

Contato: (21) 98271-4387 (WhatsApp)

De frente para o mar

O Terra Brasilis, além de oferecer cardápio executivo nos dias de semana, também tem o mar como cenário. Para quem gosta de aliar comida e paisagem.Praça General Tibúrcio, s/nº – Urca.Telefone: (21) 2295-9090. Horário de funcionamento: diariamente, das 12h à meia-noite



Vista e inovação

Mirante da Rocinha (Estrada da Gávea, 222) funciona de segunda a quinta, das 10h à 00h, às sextas, das 10h às 02h, e aos sábados, domingos e feriados, das 08h30 às 02h. Não abre às quartas

Para saborear ou levar para casa

Quem gosta de saborear um sanduíche no lugar da janta também pode ir ao Bro Art & Burguer, que fica na Rua São João Batista, 84 – Botafogo, Telefone: (21) 4108-3564. Horário de funcionamento: a partir das 17h30 Delivery ou retirada no local (take away)



Comida japonesa e ambiente agradável

Para os aficionados pela comida japonesa vale uma chegada no Iummy Japanese Restaurante, no Taquara Plaza - piso 1, em Jacarepaguá. Telefone: (21) 97703-4727. Horário de funcionamento: segunda a sábado das 12h às 22h | domingo das 12h às 21h

Golaço no paladar



A edição 2026 da Rio Restaurant Week entra em campo de 21 de maio a 21 de junho. Com o tema “A Cozinha dos Campeões”, a 31ª edição do evento convida restaurantes e chefs a vestirem a camisa da criatividade, explorando receitas inspiradas em diferentes países e culturas na elaboração de menus completos com entrada, prato principal e sobremesa a valores democráticos entre R$ 59,90 e R$ 149,90. Consolidado no calendário carioca, o festival é conhecido por impulsionar o setor de restaurantes, atrair um público diversificado e democratizar o acesso à boa gastronomia. Principal festival gastronômico da América Latina, a Restaurant Week é uma realização da Brasil Restaurant Week. Para mais informações, acesse www.restaurantweek.com.br