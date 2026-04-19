Diversas oficinas como jongo e tranças são realizadasDivulgação
“Na Companhia de Aruanda, que integra a Escola de Patrimônio Imaterial e é responsável pelo núcleo Madureira, a gente recebe essa ampliação com muita alegria. Entendemos a cultura como uma força real de contribuição para a educação e também para o enfrentamento da violência nos territórios. Quando ampliamos oficinas, turmas e possibilidades de participação, estamos oferecendo mais do que atividades culturais: estamos fortalecendo a autoestima, valorizando a cultura local e criando outros caminhos para a juventude, especialmente para a juventude negra, periférica e favelada”, afirma.
Ao longo do ano, a Escola de Patrimônio promoverá inúmeras ações abertas e formações voltadas às comunidades e às escolas, mantendo a sua vocação de ser um espaço de memória viva, troca de conhecimentos e construção coletiva.
Confira a programação de abril por núcleo:
MADUREIRA
Oficina de Economia Criativa
28/4 (terça), 14h — Tranças
Local: ONG Colo de Mãe — Rua Andrade Figueira, 282, Madureira
28/4 (terça), 15h30 — Tranças
Local: ONG Colo de Mãe — Rua Andrade Figueira, 282, Madureira
Oficina de Patrimônio Imaterial
28/4 (terça), 19h30 — Danças Populares
Local: Casa da Cia de Aruanda — Rua Maria Lopes, 151, Madureira
29/4 (quarta), 19h30 — Dança Afro
Local: Casa da Cia de Aruanda — Rua Maria Lopes, 151, Madureira
NITERÓI
Oficina de Patrimônio Imaterial
27/4 (segunda), 7h50 — Tranças
Local: Instituto de Educação Professor Ismael Coutinho — Tv. Manoel Continentino, 32, São Domingos, Niterói
28/4 (terça), 16h35 — Tranças
Local: Instituto de Educação Professor Ismael Coutinho — Tv. Manoel Continentino, 32, São Domingos, Niterói
VOLTA REDONDA
Oficina de Patrimônio Imaterial
20/4 (segunda), 13h — Jongo
Local: E. M. Nilton Penna — Rua 10, número 10, Roma II, Volta Redonda
Oficina de Economia Criativa
30/4 (quinta), 13h — Tranças
Local: E. M. Nilton Penna — Rua 10, número 10, Roma II, Volta Redonda
Oficinas gratuitas em escolas
Projeto fortalece ações formativas também em territórios de vulnerabilidade
Terapias para quem tem autismo
Com atuação em diferentes territórios, são oferecidos, de graça, atendimentos especializados e esportes
Feijoada e samba no feriado de São Jorge
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Inscrições seguem até o dia 11 de maio; oportunidades contemplam projetos como Museu Ciência e Vida, Caravana da Ciência e FECTI
Comer fora vira uma experiência saborosa em todas as partes da cidade
Muita gente não sai de casa sem olhar as redes sociais para avaliar as muitas opções. Cursos de gastronomia também estão em alta
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