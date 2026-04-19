Diversas oficinas como jongo e tranças são realizadas - Divulgação

Diversas oficinas como jongo e tranças são realizadasDivulgação

Publicado 19/04/2026 00:00

A Escola de Patrimônio Imaterial do Estado do Rio de Janeiro (Epierj) segue marcando presença nos territórios fluminenses e fealiza, neste mês, nova rodada de oficinas gratuitas em escolas públicas e espaços parceiros de Magé, Madureira, Niterói e Volta Redonda. As atividades serão divididas entre Patrimônio Imaterial e Empreendedorismo e Economia Criativa, reforçando a proposta da Escola de manter saberes e práticas culturais em circulação por meio da oralidade e do fazer coletivo, ao mesmo tempo em que também aprimora a formação profissional de jovens em seus próprios territórios.

A nova etapa das atividades terá o patrocínio do Ministério da Justiça e Segurança Pública, por meio do edital do Programa Nacional de Segurança Pública com Cidadania (PRONASCI 2), e estende a atuação da Epierj nos núcleos de Madureira e Magé, além da chegada a três novos territórios: Niterói, Volta Redonda e Barra Mansa.

Ao longo de dez meses, serão realizadas 200 oficinas gratuitas de patrimônio imaterial e economia criativa em escolas municipais situadas em áreas de vulnerabilidade social. A realização é do Centro de Referência e Estudos Afro-brasileiros do Sul Fluminense (CREASF), em parceria com o Instituto Floresta.

Neste mês, a programação vai oferecer ao público em geral, gratuitamente, oficinas de capoeira, jongo, danças populares, dança afro, tranças afro, tranças e pintura artística em telhas.

Ao longo do ano, a Escola de Patrimônio promoverá inúmeras ações abertas e formações voltadas às comunidades e às escolas.

Para Rodrigo Nunes, coordenador do núcleo de Madureira, a ampliação das atividades reafirma o papel da cultura como instrumento de transformação social:



“Na Companhia de Aruanda, que integra a Escola de Patrimônio Imaterial e é responsável pelo núcleo Madureira, a gente recebe essa ampliação com muita alegria. Entendemos a cultura como uma força real de contribuição para a educação e também para o enfrentamento da violência nos territórios. Quando ampliamos oficinas, turmas e possibilidades de participação, estamos oferecendo mais do que atividades culturais: estamos fortalecendo a autoestima, valorizando a cultura local e criando outros caminhos para a juventude, especialmente para a juventude negra, periférica e favelada”, afirma.





Ao longo do ano, a Escola de Patrimônio promoverá inúmeras ações abertas e formações voltadas às comunidades e às escolas, mantendo a sua vocação de ser um espaço de memória viva, troca de conhecimentos e construção coletiva.





Confira a programação de abril por núcleo:



MADUREIRA



Oficina de Economia Criativa



28/4 (terça), 14h — Tranças



Local: ONG Colo de Mãe — Rua Andrade Figueira, 282, Madureira





28/4 (terça), 15h30 — Tranças



Local: ONG Colo de Mãe — Rua Andrade Figueira, 282, Madureira





Oficina de Patrimônio Imaterial



28/4 (terça), 19h30 — Danças Populares



Local: Casa da Cia de Aruanda — Rua Maria Lopes, 151, Madureira





29/4 (quarta), 19h30 — Dança Afro



Local: Casa da Cia de Aruanda — Rua Maria Lopes, 151, Madureira





NITERÓI



Oficina de Patrimônio Imaterial



27/4 (segunda), 7h50 — Tranças



Local: Instituto de Educação Professor Ismael Coutinho — Tv. Manoel Continentino, 32, São Domingos, Niterói





28/4 (terça), 16h35 — Tranças



Local: Instituto de Educação Professor Ismael Coutinho — Tv. Manoel Continentino, 32, São Domingos, Niterói





VOLTA REDONDA



Oficina de Patrimônio Imaterial



20/4 (segunda), 13h — Jongo



Local: E. M. Nilton Penna — Rua 10, número 10, Roma II, Volta Redonda



Oficina de Economia Criativa



30/4 (quinta), 13h — Tranças



Local: E. M. Nilton Penna — Rua 10, número 10, Roma II, Volta Redonda