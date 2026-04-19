Diversas oficinas como jongo e tranças são realizadasDivulgação

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A Escola de Patrimônio Imaterial do Estado do Rio de Janeiro (Epierj) segue marcando presença nos territórios fluminenses e fealiza, neste mês,  nova rodada de oficinas gratuitas em escolas públicas e espaços parceiros de Magé, Madureira, Niterói e Volta Redonda. As atividades serão divididas entre Patrimônio Imaterial e Empreendedorismo e Economia Criativa, reforçando a proposta da Escola de manter saberes e práticas culturais em circulação por meio da oralidade e do fazer coletivo, ao mesmo tempo em que também aprimora a formação profissional de jovens em seus próprios territórios.
A nova etapa das atividades terá o patrocínio do Ministério da Justiça e Segurança Pública, por meio do edital do Programa Nacional de Segurança Pública com Cidadania (PRONASCI 2), e estende a atuação da Epierj nos núcleos de Madureira e Magé, além da chegada a três novos territórios: Niterói, Volta Redonda e Barra Mansa.
Ao longo de dez meses, serão realizadas 200 oficinas gratuitas de patrimônio imaterial e economia criativa em escolas municipais situadas em áreas de vulnerabilidade social. A realização é do Centro de Referência e Estudos Afro-brasileiros do Sul Fluminense (CREASF), em parceria com o Instituto Floresta.
Neste mês, a programação vai oferecer ao público em geral, gratuitamente, oficinas de capoeira, jongo, danças populares, dança afro, tranças afro, tranças e pintura artística em telhas.
Ao longo do ano, a Escola de Patrimônio promoverá inúmeras ações abertas e formações voltadas às comunidades e às escolas.
Para Rodrigo Nunes, coordenador do núcleo de Madureira, a ampliação das atividades reafirma o papel da cultura como instrumento de transformação social:

“Na Companhia de Aruanda, que integra a Escola de Patrimônio Imaterial e é responsável pelo núcleo Madureira, a gente recebe essa ampliação com muita alegria. Entendemos a cultura como uma força real de contribuição para a educação e também para o enfrentamento da violência nos territórios. Quando ampliamos oficinas, turmas e possibilidades de participação, estamos oferecendo mais do que atividades culturais: estamos fortalecendo a autoestima, valorizando a cultura local e criando outros caminhos para a juventude, especialmente para a juventude negra, periférica e favelada”, afirma.


Ao longo do ano, a Escola de Patrimônio promoverá inúmeras ações abertas e formações voltadas às comunidades e às escolas, mantendo a sua vocação de ser um espaço de memória viva, troca de conhecimentos e construção coletiva.


Confira a programação de abril por núcleo:

MADUREIRA

Oficina de Economia Criativa

28/4 (terça), 14h — Tranças

Local: ONG Colo de Mãe — Rua Andrade Figueira, 282, Madureira


28/4 (terça), 15h30 — Tranças

Local: ONG Colo de Mãe — Rua Andrade Figueira, 282, Madureira


Oficina de Patrimônio Imaterial

28/4 (terça), 19h30 — Danças Populares

Local: Casa da Cia de Aruanda — Rua Maria Lopes, 151, Madureira


29/4 (quarta), 19h30 — Dança Afro

Local: Casa da Cia de Aruanda — Rua Maria Lopes, 151, Madureira


NITERÓI

Oficina de Patrimônio Imaterial

27/4 (segunda), 7h50 — Tranças

Local: Instituto de Educação Professor Ismael Coutinho — Tv. Manoel Continentino, 32, São Domingos, Niterói


28/4 (terça), 16h35 — Tranças

Local: Instituto de Educação Professor Ismael Coutinho — Tv. Manoel Continentino, 32, São Domingos, Niterói


VOLTA REDONDA

Oficina de Patrimônio Imaterial

20/4 (segunda), 13h — Jongo

Local: E. M. Nilton Penna — Rua 10, número 10, Roma II, Volta Redonda

Oficina de Economia Criativa

30/4 (quinta), 13h — Tranças

Local: E. M. Nilton Penna — Rua 10, número 10, Roma II, Volta Redonda
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