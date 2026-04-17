Idosa ficou com um olho roxo Divulgação/ Redes Sociais
A vítima relatou o caso nas redes sociais e disse que a agressão ocorreu após um desentendimento com um homem, que teria reclamado do som, alegando que ela estaria incomodando as pessoas.
Segundo ela, o homem chegou a acionar a Guarda Municipal enquanto se ausentou por um período breve. Ao retornar, a artista conversou com os agentes, que não constataram qualquer irregularidade em sua atividade, considerada legal dentro das normas para apresentações de rua.
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Após a agressão, Fátima - que atua como artista de rua há cerca de 15 anos, sendo 11 deles dedicados ao canto de louvores - procurou atendimento médico, passou por avaliação oftalmológica e realizou exame de corpo de delito no Instituto Médico Legal (IML). O caso foi registrado na 9ª DP (Catete).
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