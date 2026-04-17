Animal foi resgatado pela Polícia Civil em situação de abandono e levado para clínica veterinária, onde permanece sob cuidados intensivos. - Divulgação/ PCRJ

Animal foi resgatado pela Polícia Civil em situação de abandono e levado para clínica veterinária, onde permanece sob cuidados intensivos.Divulgação/ PCRJ

Publicado 17/04/2026 20:03

Uma mulher foi presa em flagrante, nesta sexta-feira (17), no Engenho Novo, Zona Norte, suspeita de maus-tratos contra a cadela de estimação. O animal foi encontrado em estado grave de desnutrição e com perda do globo ocular esquerdo. Agentes da 25ª DP (Engenho Novo) chegaram até a residência da tutora após denúncias anônimas.

De acordo com as investigações, a cadela já havia sido atendida no início deste mês em uma clínica veterinária, onde foram constatados ferimentos graves e sinais de desnutrição. Após o atendimento, uma amiga da tutora ficou com o animal, mas ela relatou ter sido ameaçada para devolvê-lo. A mulher disse que iria pedir ajuda de traficantes da região caso não fosse atendida.

A mulher foi conduzida à delegacia e autuada em flagrante pelo crime de maus-tratos a animais. A cadela foi resgatada e encaminhada a uma clínica veterinária, onde está internada devido à gravidade do quadro clínico.