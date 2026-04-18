Fiscalização aconteceu nesta sexta-feira (17) em uma padaria da Rua Cardoso de Morais - Divulgação / Prefeitura do Rio

Fiscalização aconteceu nesta sexta-feira (17) em uma padaria da Rua Cardoso de MoraisDivulgação / Prefeitura do Rio

Publicado 18/04/2026 13:14

Rio - Uma padaria localizada na Rua Cardoso de Morais, em Bonsucesso, na Zona Norte, foi interditada nesta sexta-feira (17) por condições inadequadas de estrutura e higiene. Equipes da Prefeitura do Rio encontraram mais de 350 kg de alimentos impróprios para consumo no estabelecimento.

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A ação foi realizada pela Subprefeitura da Zona Norte e pelo Instituto Municipal de Vigilância Sanitária (Ivisa-Rio). Na fiscalização, os agentes acharam produtos e equipamentos sem identificação, além de vetores de doenças na área de manipulação de alimentos.

Os fiscais descartaram 356 kg de mercadorias impróprias para consumo, muitas fora do prazo de validade e armazenadas em condições insalubres, em desacordo com as normas sanitárias.

Ainda foram verificadas falhas graves no estado de conservação e na manipulação dos alimentos. As equipes encontraram vestígios de pragas, como fezes de rato e presença de baratas, e outras irregularidades.



"É inadmissível que o consumidor seja exposto a riscos à saúde e à vida ao ingerir produtos nessas condições. A Subprefeitura da Zona Norte atua de forma integrada com a Vigilância Sanitária e seguirá intensificando as fiscalizações para proteger a saúde da população", disse o subprefeito Douglas Araújo.



A ação foi motivada por inúmeras denúncias recebidas pelas redes sociais da subprefeitura.