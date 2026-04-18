Carro da vítima ficou destruído após a batidaReginaldo Pimenta / Agência O Dia

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Rio - Um homem de 27 anos foi morto a tiros dentro do carro, na manhã deste sábado (18), na Avenida Dom Hélder Câmara, altura do nº 7522, na Abolição, Zona Norte.
Após os disparos, Antonio Sergio Tosca Junior, que dirigia um Fiat Bravo vermelho, perdeu o controle da direção e colidiu contra a fachada de loja de revenda de veículos, além de atingir as grades de um salão de beleza ao lado.
De acordo com o Corpo de Bombeiros, o quartel do Méier se dirigiu ao local às 6h25 e constatou que a vítima já tinha morrido. As polícias Militar e Civil já isolaram a área e realizaram a perícia. As munições 9mm encontradas na cena do crime tinham na descrição o termo "treina" e são projetadas especificamente para treinamento de tiro esportivo e instrução.
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Parte do vidro dianteiro atingida pelos disparos - Reginaldo Pimenta / Agência O Dia
Fachada da loja de revenda e grades de um salão ao lado foram danificadas após a colisão - Reginaldo Pimenta / Agência O Dia
Motorista foi baleado na manhã deste sábado (18), perdeu controle da direção e morreu na Abolição - Reginaldo Pimenta / Agência O Dia
Munição de 9mm encontrada tinha a descrição
Carro da vítima ficou destruído após a batida - Reginaldo Pimenta / Agência O Dia
Interior do carro está manchado com o sangue da vítima - Reginaldo Pimenta / Agência O Dia
Segundo informações iniciais, o homem seria conhecido como "Banha" na região e teria envolvimento com estelionato. Contudo, as circunstâncias do crime ainda não foram esclarecidas.
O caso está sob investigação da Delegacia de Homicídios da Capital (DH).
*Reportagem da estagiária Ágatha Araújo, sob supervisão de Adriano Araújo