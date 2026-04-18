Carro da vítima ficou destruído após a batidaReginaldo Pimenta / Agência O Dia
Motorista é morto a tiros e carro atinge loja na Abolição
Caso ocorreu na Avenida Dom Hélder Câmara
Oficinas gratuitas em escolas
Projeto fortalece ações formativas também em territórios de vulnerabilidade
Terapias para quem tem autismo
Com atuação em diferentes territórios, são oferecidos, de graça, atendimentos especializados e esportes
Feijoada e samba no feriado de São Jorge
Hotel Nacional oferece duas experiências distintas para a data
Fundação Cecierj abre seleção pública com 59 bolsas para projetos de Divulgação Científica
Inscrições seguem até o dia 11 de maio; oportunidades contemplam projetos como Museu Ciência e Vida, Caravana da Ciência e FECTI
Comer fora vira uma experiência saborosa em todas as partes da cidade
Muita gente não sai de casa sem olhar as redes sociais para avaliar as muitas opções. Cursos de gastronomia também estão em alta
Mais de 90 pessoas vinculadas à Secretaria de Estado de Governo são exoneradas
Medida, publicada em edição exta do Diário Oficial, atingiu cargos comissionados da área administrativa da pasta
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