Carro da vítima ficou destruído após a batida - Reginaldo Pimenta / Agência O Dia

Carro da vítima ficou destruído após a batidaReginaldo Pimenta / Agência O Dia

Publicado 18/04/2026 10:26

Rio - Um homem de 27 anos foi morto a tiros dentro do carro, na manhã deste sábado (18), na Avenida Dom Hélder Câmara, altura do nº 7522, na Abolição, Zona Norte.

Após os disparos, Antonio Sergio Tosca Junior, que dirigia um Fiat Bravo vermelho, perdeu o controle da direção e colidiu contra a fachada de loja de revenda de veículos, além de atingir as grades de um salão de beleza ao lado.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, o quartel do Méier se dirigiu ao local às 6h25 e constatou que a vítima já tinha morrido. As polícias Militar e Civil já isolaram a área e realizaram a perícia. As munições 9mm encontradas na cena do crime tinham na descrição o termo "treina" e são projetadas especificamente para treinamento de tiro esportivo e instrução.

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Segundo informações iniciais, o homem seria conhecido como "Banha" na região e teria envolvimento com estelionato. Contudo, as circunstâncias do crime ainda não foram esclarecidas.

O caso está sob investigação da Delegacia de Homicídios da Capital (DH).

*Reportagem da estagiária Ágatha Araújo, sob supervisão de Adriano Araújo